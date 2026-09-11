El Área Sanitaria recibió a los 214 nuevos estudiantes que se formarán en complejo

Foto de grupo tras el acto de bienvenida que se celebró en el salón de actos del Arquitecto Marcide Cedida

El Área Sanitaria de Ferrol dio la bienvenida este jueves a los 214 alumnos y alumnas de diferentes ámbitos que se formarán durante el curso académico 2026-2027 en sus instalaciones.

En el campo de la Formación Profesional son 31 alumnos correspondientes a las distintas especialidades: técnico en cuidados auxiliares de enfermería, 25; farmacia, 1; dietética, 1; documentación clínica, 1; y técnico superior en imagen para el diagnóstico, 3. En el de Podoloxía, son 35 alumnos (2º curso).

En el de Enfermería otros 123 estudiantes (60 de 3º curso, 60 de 4º curso y 3 de Prácticum). Asimismo, en el grado en Medicina se incorporan otros 25 estudiantes (9 de 5º curso y 16 de 6º)

Primer contacto con los pacientes

El acto estuvo presidido por el director asistencial del Área, José Lorenzo Muñoz Iglesias, que destacó la importancia de la docencia en esta demarcación sanitaria, “onde todos aprendemos, tutores e alumnos”.

Por su parte, Ramón López de los Reyes, jefe de estudios y presidente de la Comisión de Docencia del Área, hizo hincapié en lo importantes que son estos meses que van a pasar tomando contacto por primera vez con los pacientes y destacó la importancia de la profesión que eligieron y del trabajo en equipo.

La directora de Enfermería, Isabel Turnes Cordeiro, destacó a su vez el incremento de alumnado, que crece cada año, y la necesidad de profesionales que en el futuro se incorporen la esta demarcación.

También intervino Daniel Núñez Arias, director de Atención Hospitalaria, quien expresó su gratitud por elegir esta área y la importancia de saber que profesional quieren ser el día de mañana, observando todo a su alrededor y aprender de lo bueno.

Emma Rodríguez Maseda, vicedecana de la facultad de Enfermería e Podoloxía de Ferrol, quiso transmitir el entusiasmo que supone para los alumnos hacer sus practicas “na mellor Área Sanitaria de Galicia”, después de cursar sus estudios “na mellor facultade de Enfermería”.