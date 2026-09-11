Brais Armiño | “Lo positivo de todo este proceso y tiempo es que, por fin, ya sí vemos que la normativa es firme”

Brais Armiño EC

Brais Armiño es cofundador y CEO de dygHy, empresa que ha creado un software de diseño y se dedica también a la operación de plantas de hidrógeno. Ayer, en el CIS, fue una de las personas que intervino en el marco de la quinta edición de la jornada sobre este combustible verde que organiza Cluergal.

¿Qué es dygHy?

Nosotros ofrecemos la herramienta que ayuda a identificar en qué ubicaciones localizar las plantas y después también a diseñarlas, optimizar su diseño y encontrar la mejor configuración para que sean lo más rentables posible. Una vez que la planta esté en operación, el mismo motor de cálculo lo utilizamos para optimizar el funcionamiento atendiendo a las condiciones del mercado y a los requerimientos de la demanda, y también garantizamos la trazabilidad renovable de tu hidrógeno. Galicia es un sitio ideal para este tipo de tecnología.

Las perspectivas del hidrógeno verde en los mercados doméstico e internacional son diferentes a las de hace cinco o seis años. ¿Por qué?

Cuando surgió parecía que iba a ser algo que barriera la industria y que iba a ser la energía del futuro, pero esa percepción fue más provocada por nosotros, por el sector, por tener unas expectativas demasiado altas. El hidrógeno es una molécula necesaria para descarbonizar ese consumo actual que ya asciende a 100 millones de toneladas, todas producidas a partir de combustibles fósiles. Después están los nuevos usos –transporte pesado por carretera, aéreo y marítimo–, que estimábamos que también iba a ser muy rápido, pero la realidad es que el sector se enfrentó a diferentes circunstancias. Por un lado, cuando haces proyectos de este tipo, en los que inviertes cientos de millones, necesitas un comprador que te dé garantías de que te va a comprar y para ello hay dos vías. En primer lugar, como comprador, este combustible me puede interesar por precio o porque, aunque pague algo más que por el fósil equivalente, mi usuario final me lo valore. Por ejemplo, Estrella Galicia podría comprar lúpulo producido con fertilizantes renovables, hechos a partir de hidrógeno renovable, porque por responsabilidad social le interesa. Y la verdad es que no hemos visto que esa señal de los usuarios, ya sea por una cosa o por otra, llegara a la velocidad que querríamos.

¿Y el otro factor?

Cuando desarrollamos hidrógeno no se trata simplemente de construir un edificio y ya está. Son como mini-Alcoas, es decir, “edificios” que consumen mucha electricidad y que para ser realmente sostenibles no podemos robarle esa electricidad a la red, sino que tenemos que desarrollar parques fotovoltaicos, parques eólicos asociados, con los tiempos que conlleva todo eso. Por lo tanto, el sector subestimó ese tiempo de desarrollo, pensábamos que iban a ser dos o tres años, y lo que estamos viendo es que son proyectos que tardan cinco o seis porque tienes que hacer un edificio y después una infraestructura renovable asociada. Lo bueno de todo esto es que ya por fin sí que vemos que la normativa es firme.

Ya es un avance...

Sí, y los consumidores están obligados por ley a comprar hidrógeno, en una cantidad es muy superior a lo que se va a producir, según los proyectos anunciados, de modo que ahora mismo volvemos a ser optimistas después de estos años de zozobra porque con los proyectos que hay anunciados no llegamos a cubrir toda esa demanda.

Se va a necesitar una estructura industrial para dar respuesta a lo que viene...

Sí. Tenemos que ser conscientes de que hoy en día hay grandes depósitos de combustibles fósiles en el subsuelo: lo pinchamos, lo extraemos y lo depuramos. Si nosotros queremos eliminar este combustible fósil, si realmente lo queremos, el desarrollo de renovables es obligatorio. Te pongo un ejemplo, el de un parque eólico cualquiera con un tamaño medio de 50 megavatios. Pues este parque no llegaría para producir el combustible que consume un barco portacontenedores. Por lo tanto, la energía equivalente que produce un parque eólico medio no llega para un barco. Imagínate los barcos que entran y salen de Galicia. Eso llévalo a los aviones, llévalo a los coches –con un consumo cinco veces superior al de los barcos–. Si de verdad queremos descarbonizar, hay que aprovechar todo el recurso renovable que podamos.

Brais Armiño es cofundador y CEO de dygHy, empresa que ha creado un software de diseño y se dedica también a la operación de plantas de hidrógeno. Ayer, en el CIS, fue una de las personas que intervino en el marco de la quinta edición de la jornada sobre este combustible verde que organiza Cluergal.

¿Qué es dygHy?

Nosotros ofrecemos la herramienta que ayuda a identificar en qué ubicaciones localizar las plantas y después también a diseñarlas, optimizar su diseño y encontrar la mejor configuración para que sean lo más rentables posible. Una vez que la planta esté en operación, el mismo motor de cálculo lo utilizamos para optimizar el funcionamiento atendiendo a las condiciones del mercado y a los requerimientos de la demanda, y también garantizamos la trazabilidad renovable de tu hidrógeno. Galicia es un sitio ideal para este tipo de tecnología.

Las perspectivas del hidrógeno verde en los mercados doméstico e internacional son diferentes a las de hace cinco o seis años. ¿Por qué?

Cuando surgió parecía que iba a ser algo que barriera la industria y que iba a ser la energía del futuro, pero esa percepción fue más provocada por nosotros, por el sector, por tener unas expectativas demasiado altas. El hidrógeno es una molécula necesaria para descarbonizar ese consumo actual que ya asciende a 100 millones de toneladas, todas producidas a partir de combustibles fósiles. Después están los nuevos usos –transporte pesado por carretera, aéreo y marítimo–, que estimábamos que también iba a ser muy rápido, pero la realidad es que el sector se enfrentó a diferentes circunstancias. Por un lado, cuando haces proyectos de este tipo, en los que inviertes cientos de millones, necesitas un comprador que te dé garantías de que te va a comprar y para ello hay dos vías. En primer lugar, como comprador, este combustible me puede interesar por precio o porque, aunque pague algo más que por el fósil equivalente, mi usuario final me lo valore. Por ejemplo, Estrella Galicia podría comprar lúpulo producido con fertilizantes renovables, hechos a partir de hidrógeno renovable, porque por responsabilidad social le interesa. Y la verdad es que no hemos visto que esa señal de los usuarios, ya sea por una cosa o por otra, llegara a la velocidad que querríamos.

¿Y el otro factor?

Cuando desarrollamos hidrógeno no se trata simplemente de construir un edificio y ya está. Son como mini-Alcoas, es decir, “edificios” que consumen mucha electricidad y que para ser realmente sostenibles no podemos robarle esa electricidad a la red, sino que tenemos que desarrollar parques fotovoltaicos, parques eólicos asociados, con los tiempos que conlleva todo eso. Por lo tanto, el sector subestimó ese tiempo de desarrollo, pensábamos que iban a ser dos o tres años, y lo que estamos viendo es que son proyectos que tardan cinco o seis porque tienes que hacer un edificio y después una infraestructura renovable asociada. Lo bueno de todo esto es que ya por fin sí que vemos que la normativa es firme.

Ya es un avance...

Sí, y los consumidores están obligados por ley a comprar hidrógeno, en una cantidad es muy superior a lo que se va a producir, según los proyectos anunciados, de modo que ahora mismo volvemos a ser optimistas después de estos años de zozobra porque con los proyectos que hay anunciados no llegamos a cubrir toda esa demanda.

Se va a necesitar una estructura industrial para dar respuesta a lo que viene...

Sí. Tenemos que ser conscientes de que hoy en día hay grandes depósitos de combustibles fósiles en el subsuelo: lo pinchamos, lo extraemos y lo depuramos. Si nosotros queremos eliminar este combustible fósil, si realmente lo queremos, el desarrollo de renovables es obligatorio. Te pongo un ejemplo, el de un parque eólico cualquiera con un tamaño medio de 50 megavatios. Pues este parque no llegaría para producir el combustible que consume un barco portacontenedores. Por lo tanto, la energía equivalente que produce un parque eólico medio no llega para un barco. Imagínate los barcos que entran y salen de Galicia. Eso llévalo a los aviones, llévalo a los coches –con un consumo cinco veces superior al de los barcos–. Si de verdad queremos descarbonizar, hay que aprovechar todo el recurso renovable que podamos.

¿Qué parte de responsabilidad ha tenido la política energética de Estados Unidos en los últimos años en la ralentización del desarrollo del hidrógeno verde?

Desde luego que sí, pero creo que debemos mirarnos un poco más el ombligo y ser coherentes, en el sentido de que Europa está liderando la transición renovable con regulación. China no tiene tanta regulación, pero ha instalado el 90% de los sistemas de producción de hidrógeno en los últimos cuatro o cinco años, con macroplantas que consumen tanto como Alcoa o más, y que están ahora mismo convirtiéndose en líderes en producción de equipos y de ingeniería porque están ganando esa experiencia. En Europa nos hemos tirado cinco o seis años trasladando regulación desde la Comisión Europea hasta la Xunta. Ahora que todo está un poco más claro, los equipos chinos son los que están probados y funcionando, y los nuestros siguen en fase de diseño. Estados Unidos ha tenido un impacto muy fuerte en todo el sector renovable porque ha parado por completo de emitir esas señales. Pero, de todos modos, quiero insistir algo: para que esto arranque no hacen falta grandes señales. Por ejemplo, ahora mismo las que nos manda Europa son de un consumo del 1% o del 2% con respecto a toda la demanda de combustible en el sector del transporte. Eso, a nivel de conjunto, no es nada, pero la realidad es que nosotros no damos abasto, o sea, por mucho que las empresas del sector estén trabajando los próximos cinco años en hacer proyectos, no daremos abasto.