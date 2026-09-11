Adjudicadas las primeras 48 viviendas impulsadas por la Xunta en el barrio de O Bertón

La conselleira de Vivenda y la delegada territorial de la Xunta durante el sorteo Daniel Alexandre

El salón de actos del edificio administrativo de la Xunta en Ferrol acogió este viernes el sorteo de las primeras 48 viviendas de promoción pública que el gobierno autonómico está desarrollando en el polígono residencial de O Bertón. El procedimiento, que se realizó ante notario y que estuvo presidido por la conselleira de Promoción de Infraestruturas, María Martínez Allegue, contó con la presencia de 45 personas, una representación discreta del millar de inscritos para este paquete inicial.

Se trata, como se recordará, de los dos bloques de 24 domicilios que se están acometiendo en las parcelas 1 y 2 de este barrio, en la calle As Constituíntes –frente a la futura residencia de la Fundación Amancio Ortega–, las primeras que se empezaron a construir en el área dentro del programa autonómico que sumará en esta zona 350 hogares de titularidad pública. Así, la representante autonómica afirmó que el de ayer era “un día de ledicia”, incidiendo en la apuesta de la Xunta por mejorar la situación de la vivienda en Galicia y en la cual “Ferrol non é unha excepción”.

Una pareja de participantes tras descubrir que habían logrado uno de los pisos sorteados Daniel Alexandre

El sorteo, como explicó la conselleira, se realizó por cupos “en función do número de habitacións”, contando en este caso con domicilios de dos, tres y cuatro estancias. Así, Martínez Allegue señaló, a modo de ejemplo, que en los apartamentos de dos espacios “soamente poderán participar as unidades familiares de un, dous ou tres membros”, mientras que en las de tres se incrementaría en una persona dicho máximo.

Esto, apuntó, facilitará en muchos casos el acceso a ese hogar, señalando que, en el de las once casas actuales de tres habitaciones, solo 21 de los inscritos podrán optar a las mismas. Por otra parte, la responsable recordó que existe un cupo específico del 40% para menores de 36 años con el que se quiere “contribuir á emancipación da mocidade”.

Otra adjudicataria de una de las viviendas de este paquete inicial Daniel Alexandre

Curiosamente, pese a que los asistentes representaban una fracción de las unidades familiares participantes, dos de los adjudicatarios se encontraban en el salón de actos, lo que dejó momentos de gran alegría para el recuerdo. Cabe señalar, no obstante, que se trata de una adjudicación provisional, abriéndose ahora un plazo de presentación de alegaciones y de entrega y subsanación de la documentación hasta que se publique el listado definitivo.

Colaboración “de ida e volta”

Por otra parte, desde la Subdelegación del Gobierno en A Coruña se criticó también hoy la celebración de este procedimiento, no por el sorteo en sí, sino por no contar con representación del Ejecutivo central. Así, la titular del organismo estatal, Obdulia Taboadela, recordó que Madrid aportó, a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), 2,4 millones para la construcción de estos hogares, afeando así a la Xunta que ni tan siquiera les invitase a tomar parte en la adjudicación.

De esta forma, Taboadela lamentó esta falta de prevision, estimando que la decisión buscaba en última instancia desligar esta promoción inmobiliaria pública del Gobierno de Pedro Sánchez e incidiendo en que la colaboración institucional y entre administraciones debe ser “de ida e volta”.