O Toxos reencóntrase con El Eco nunha cita histórica dos coros no Teatro Colón da Coruña
A Real Academia de Belas Artes contou coa entidade ferrolá, unha das dúas máis vellas, para lembrar a Marcial del Adalid
Este xoves 10 continuará no Teatro Colón da Coruña un encontro histórico, con entrada libre e gratuíta, de oito veteranas institucións corais cun mérito compartido, entre as que se atopa o Coro Toxos e Froles ferrolán, que o mércores subiu ao escenario xunto a outras tres agrupacións. A Real Academia Galega de Belas Artes organiza estas dúas xornadas de recitais musicais con motivo da celebración do bicentenario do compositor Marcial del Adalid, un dos máis grandes do século XIX, que en ocasións foi chamado o ‘Chopin español’ e, por que non, nos últimos tempos se reivindica como o ‘Chopin galego’.
Por orde, dende os máis novos até os máis lonxevos, foron exhibíndose onte a Coral Polifónica de Bergantiños (Carballo, 1969), a Agrupación Folclórica Cantigas e Agarimos (Santiago de Compostela, 1921), o Real Coro Toxos e Froles (Ferrol, 1915) e a Coral Polifónica El Eco (A Coruña, 1881), esta última, a formación coral en activo máis antiga de toda a península Ibérica, que ademais está ligada á da nosa localidade dende as súas orixes.
Quedan por actuar outras catro formacións, dúas da propia cidade anfitrioa –o Coro Galego Cántigas da Terra e a Coral Polifónica Follas Novas–, a Coral de Ruada (Ourense) e a Sociedade Coral Polifónica de Pontevedra. Con estes protagonistas despedirase a iniciativa, que conta coa colaboración do Concello da Coruña e coa participación exclusivamente de entidades galardoadas coa Medalla Marcial del Adalid.
“Para nós é unha honra compartir escenario con todas estas corais e coros que levan moitísimos anos traballando, case todos son centenarios”, recorda o presidente do Toxos e Froles, Arturo Lamas Braña. Para este encontro “extraordinario”, que contou coa participación duns 33 integrantes, artellaron un programa que na súa maioría foi interpretado con acompañamento de gaitas e percusión (bombo e tamboril), agás o ‘Canto de pandeiro de Caión’, que fixo resoar as voces soamente con este instrumento. Todo o repertorio que levaron ao Colón é de orixe popular, no caso anterior con arranxos de Manuel Fernández Amor, do mesmo xeito que fixo o propio director do Coro, Manuel Amorós Romero, coa ‘Foliada de Corrubedo e Pasodobre de Gargamala’.
O programa retrata a unha entidade coma esta, con 111 anos de traxectoria, ao incluír tanto temas que levan acompañándoa dende os inicios como outros que veñen de rescatar nos últimos tempos. “O primero, o ‘Alalá de Santiago’, foi gravado nos primeros discos de pedra no ano 1922 e a ‘Foliada da Montaña’, que vai con ese, foi interpretada o día do debut do Toxos, o 29 de maio de 1915”, lembra Arturo Lamas. Así mesmo, levaron a esta homenaxe outra peza que leva nesta casa dende a década de 1960, cando Gumersindo Leira Rivas a musicou e harmonizou especificamente para o Coro. Por outra banda, hai arredor dun par de anos recuperáronse outras pezas interpretadas, o ‘Canto de pandeiro de Caión’ e a obra que se une á ‘Foliada de Corrubedo’, que foi “unha recollida en Gargamala, en Mondariz, que cantaban as cantareiras”, para despois ser arranxada por Amorós.
O ‘Chopin galego’
Este alcume que se dá a Marcial del Adalid (A Coruña, 1826-Oleiros, 1881) non só fai referencia ás marcadas influencias do popular pianista e compositor polaco senón que tamén pon de manifesto unhas raíces sempre presentes ao longo da súa biografía. O ‘Chopin galego’ é representativo do Romanticismo musical, e foi alumno de Moscheles, que á súa vez tiña vencellos con outros grandes nomes da historia universal como son Beethoven, Salieri e Mendelssohn.
A pesar de ter marchado da súa cidade natal, na que xa compoñía, para formarse, precisamente co soño de ser instruído por Frédéric Chopin, voltou a Lóngora (na parroquia de Liáns, en Oleiros) despois de pasar por París, Londres e Madrid. Así mesmo, e aínda que as súas creacións estiveran pensadas para o piano, a terra deixou tamén pegada na súa obra, como constatan as melodías rexistradas nos ‘Cantares viejos y nuevos de Galicia’.
De feito, os restos do compositor coruñés descansan no cemiterio de San Amaro da súa cidade natal, onde tamén están enterrados outros grandes nomes da cultura galega máis ou menos coetáneos, todos referentes do Rexurdimento, como son Curros Enríquez, Manuel Murguía ou Eduardo Pondal.
Xustamente os versos deste último foron os que uniron dende as súas mesmas orixes ao coro ferrolán, cando visitaba por primeira vez a capital provincial, cos veciños herculinos da Coral Polifónica El Eco. “En agosto de 1915, foi a terceira actuación do Toxos, cantamos conxuntamente o himno galego na praza de touros da Coruña”, rememora o presidente da agrupación local, referíndose a un concerto benéfico organizado pola Reunión Recreativa de Artesanos (Círculo de Artesáns), que contou coa participación de 17 mozos vestidos con “lujosos trajes típicos de las mariñas brigantinas”, segundo informacións da época.
Ademais, no repertorio que se levou a esta aparición histórica tamén se incluíu a ‘Foliada da Montaña’ que o Toxos volveu interpretar este mércores 9 na Coruña. “Non lembro actuar no Colón, e eu levo 40 anos”, destaca Arturo Lamas, sinalando que o habitual para a agrupación ferrolá é, cando se teñen desprazado a esta cidade, tocar no escenario do teatro Rosalía de Castro.
Dende aquela primeira xuntanza, que deu orixe a unha relación que continúa na actualidade, en cinco anos xa estarían actuando as primeiras mulleres da entidade, deixando rexistradas as súas voces naquel disco de pedra debut de 1922.
Recoñecemento
Xa no ano 1986, dentro da concatedral de San Xiao de Ferrol, recibira a Medalla de Ouro Marcial del Adalid o párroco nedés Manuel Pérez Fanego, que foi fundador de distintas agrupacións musicais como a Coral Polifónica Bazán, chegando a reunir centos de voces de traballadores acompañadas coa orquestra de cámara da empresa naval, e que cos anos rematou por converterse na Coral Polifónica Ferrolana.
Entre as formacións que participaron o mércores neste acto conmemorativo, soamente dúas posúen este mesmo mérito, o Real Coro Toxos e Froles e a Coral Polifónica El Eco. A diferencia co resto é ese matiz que achega o dourado, dedicado a “casos de mérito extraordinario, e a de prata para as persoas non profesionais no mundo da música pero si cunha dedicación desinteresada durante un período de tempo considerable”, tal como trasladan das primeiras bases dende a Real Academia Galega de Belas Artes.
A singularidade da actividade musical que se manifesta nos coros e bandas galegos motivou a idea do académico de número da Sección de Música Adolfo Anta, que en 1949 xa presentou en sesión ordinaria o proxecto co obxectivo de premiar o mérito de homes e mulleres non profesionais que poñían o seu talento, desinteresadamente, ao servizo destas entidades.
Xa naquel momento no que naceron as Medallas de Ouro e Prata Marcial del Adalid, uns recoñecementos que se ampliaron na última reforma, en 2004, coa incorporación da Insignia persoal á constancia musical, deseñárase un acto de entrega que debía ser necesariamente solemne. A día de hoxe pervive o mesmo formato, no que se outorga especial protagonismo á colectividade e aos seus integrantes, ademais de á súa historia, mediante a palabra da persoa representante, coa posibilidade de que os galardoados interpreten pezas do seu repertorio.
“A música coral foi, xa que logo, o refuxio e a voz do noso pobo. Neste contexto, a Medalla Marcial del Adalid representa o máximo recoñecemento que esta Real Academia outorga a aquelas agrupacións que fixeron da polifonía un baluarte de cultura, historia e perfección técnica”, sinalan dende a institución.
Clausura
No caso da xornada de peche deste xoves, que volverá celebrarse a partir das 19.30 horas, todas as agrupacións participantes posúen unha destas Medallas de Ouro. A primeira en conseguila foi, no 2009, a Coral de Ruada que, fundada no 1918, ocupa o cuarto posto en canto a veteranías neste bicentenario.
Cántigas da Terra apareceu oficialmente ao ano seguinte que o Toxos e Froles, aínda que no caso dos ferroláns xa se vislumbraron os alicerces despois dunha xira por Cataluña, en 1907. Despois virían a Coral Polifónica de Pontevedra (1925) e Follas Novas (1930).