Máis de 250 inscricións nun mes para formar parte das Escolas gratuítas do Toxos e Froles de Ferrol
O coro centenario da cidade ten abertas as inscricións para formarse en distintos instrumentos, iniciación a cantareiras, baile ou bolillos
Unha das particularidades máis salientables do Real Coro Toxos e Froles é a oportunidade que ofrecen a persoas de todas as idades de formarse, de xeito completamente gratuíto, nunha entidade centenaria, unha iniciativa que anualmente adoita colleitar éxitos como desta volta, que en cousa de un mes acumularon 277 inscricións.
Neste curso 2026/2027, as Escolas do Toxos, que contan coa colaboración do Concello de Ferrol e das Xornadas Culturais Abertas, ofertan clases tres días á semana no seu local da rúa Magdalena.
Os martes está previsto desenvolver clases de dous niveis distintos de baile galego para nenos, así como a formación en tambor, e este día da semana tamén terán lugar as sesións de iniciación a cantareiras.
O mércores chegará a quenda da pandeireta, en aulas para persoas con niveis 1, 2 e 3, e tamén para banda, ademais de impartir bolillos. Para rematar, o xoves realizaranse as formacións de baile para adultos, con tres niveis diferentes, e gaita, con dous e gaita de banda. As inscricións realízanse a través da páxina web.