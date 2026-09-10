La segunda Muiñada de Ferrol se celebra el sábado con pasacalles y actuaciones participativas

Os Gaiteiriños serán una de las agrupaciones protagonistas de esta segunda Muiñada Cedida

La segunda edición de la Muiñada de Ferrol, que organiza Cites con el objetivo de promocionar y visibilizar la cultura tradicional galega, tendrá lugar este sábado 12. Con esta denominación se referencian aquellas reuniones que se hacían en los molinos, donde mientras se esperaba al turno de cada uno, los cantos y bailes eran habituales.

Este año se contará con la participación de tres agrupaciones invitadas: Maristela y Vía Sacra, ambas procedentes de Sobrado dos Monxes, y la asociación folclórica Os Gaiteiriños, de A Coruña.

Los grupos inaugurarán la jornada con un pasacalles de ida y vuelta, que saldrá a las 11.30 horas de la plaza de Armas para recorrer las calles Real y Dolores, hasta llegar a Amboage.

En ese momento, la comitiva se dirigirá hacia el Cantón, donde tendrán lugar las actuaciones con distintas canciones y bailes tradicionales, y durante las mismas se irá invitando a participar al público asistente.

Además, para las formaciones protagonistas de este año, la mañana se clausurará en este mismo espacio de la ciudad con un aperitivo.