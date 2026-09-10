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Ferrol

La Oficina de Atención Cidadá vuelve a concentrar la mayoría de las llamadas del Concello

En total se recibieron en agosto 1.506 consultas telefónicas

Redacción Ferrol
10/09/2026 19:38
Recadación y Urbanismo fueron los siguientes departamentos más consultados
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La Oficina de Atención Cidadá del Concello de Ferrol volvió a concentrar la mayoría de las consultas telefónicas recibidas en el Consistorio durante el pasado mes de agosto, siendo una de cada tres.

Según detalló este jueves el teniente de alcalde y concejal de Participación, Javier Díaz Mosquera, a lo largo del mencionado período se recibieron en el palacio consistorial 1.506 llamadas vecinales, con una media de 72 por día. Este total muestra una importante caída respecto al anterior balance, del mes de mayo, cuando se constataron 1.674 comunicaciones –es decir, que se registró una caída del 10%–.

De todas ellas, el 38% fueron solicitudes para hablar directamente con un departamento, mientras que otro 38% se corresponden a consultas que pudieron ser resueltas a través de la centralita si necesidad de ser transferidas a un negociado. Así, el 24% restante sí fueron trasladadas a su correspondiente área al requerir información especializada.

En cuanto a las dependencias más demandadas, encabeza el listado, como se señaló, la Oficina de Atención Cidadá, con un total de 574 consultas; seguida de Recadación, con 263; Urbanismo, con 122; Benestar Social, con 109; y, finalmente, el área de Servizos, que recibió 66 comunicaciones.

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