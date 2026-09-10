La música vuelve a Canido: de la experimentación psicodélica de Omadroma a la sesión de DJ de Luna Desgracia

Público en el centro cívico de Canido Cedida

Las sesiones en el centro cívico de Canido se retoman este sábado 19 de la mano de Ferror Records, que presenta un cartel con cuatro propuestas de muy distintos perfiles para ofrecer un recorrido por las múltiples formas de entender la música contemporánea, combinando bandas con electrónica. Al público se le llama a partir de las 19.00 horas, con el inicio reservado a Omadroma.

Esta banda se define como un laboratorio de sonidos abierto a la experimentación, partiendo del rock psicodélico para alcanzar la plena libertad, por lo que en sus directos destacan las texturas y también la improvisación.

A las 20.00 horas está previsto que le de el relevo Pladür, una de las referencias más irreverentes del punk rock de Galicia, que no esconde el hecho de haber sido concebida especialmente para el escenario, con altas dosis de retranca y letras afiladas.

Vlaklyth dará continuidad a la jornada, a las 21.00, con su propuesta punk-rock industrial de gran intensidad tanto física como sonora. Para terminar la noche, a partir de las 22.00, el DJ set de Luna Desgracia prolongará la fiesta llevándola al terreno de la electrónica.