Ferrol vuelve a celebrar el Día Mundial del Chocolate

Las integrantes de la rondalla Só Elas se encargarán de repartir los dulces en la mañana del domingo AEIG

El Centro de Iniciativas Turísticas, económicas y sociales de Ferrol (Cites) promueve una serie de acciones para conmemorar esta efeméride al tiempo que se rinde homenaje al barrio de A Magdalena, conocido como la “tableta de chocolate”, reconociendo al mismo tiempo “o legado e o pracer que este doce produto aporta ás nosas vidas”, indican los organizadores de la cita, que se celebra este domingo.

El evento se enmarca en el programa Ferrol Cidade Aberta as Expresións (financiado por la Diputación), que muestra la urbe como un lienzo en blanco en el que poder expresarse. Un año más, la rondalla Só Elas recorrerá las calles del barrio repartiendo chocolates entre los viandantes. “Lonxe de ser un doce tentador, o chocolate ofrece unha variedade de beneficios para a saúde, especialmente cando se come na súa forma máis pura, con menos zucre”, indican desde Cites, al tiempo que señalan que el recorrido de la musical comitiva dará comienzo a las 12.30 horas en la plaza de Amboage.

La organización recuerda, asimismo, que la celebración sirve además de para celebrar el Día Internacional del Chocolate para otorgar relevancia a este histórico barrio, declarado Conxunto Histórico Artístico en 1984 y uno de los elementos que dan forma a la candidatura de Ferrol a Patrimonio Mundial.