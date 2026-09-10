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Ferrol

Ferrol en Común pide soluciones a la falta de transporte y de aparcamiento en el CHUF

Proponen un refuerzo del servicio de autobús y emplear terrenos de titularidad municipal como estacionamientos disuasorios

Redacción Ferrol
10/09/2026 19:42
Obras Marcide
La formación lamenta que las obras del Plan Director han mermado las plazas en el área
Daniel Alexandre
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El inicio de las obras de pavimentación de la avenida de la Residencia ha agravado más si cabe los problemas de aparcamiento en la zona, una situación que el grupo municipal de Ferrol en Común denunció este jueves miércoles. A través de un comunicado, la formación criticó que, especialmente a causa de la reforma del Arquitecto Marcide, el área se encuentra gravemente tensionada, recordando que, además de los usuarios y profesionales del hospital, también precisan de espacio los alumnos y el personal de los centros educativos y asistenciales del barrio.

De este modo, desde la agrupación se solicita un refuerzo y adaptación del servicio de autobuses, la habilitación de estacionamientos disuasorios en terrenos vacíos del entorno, así como una renegociación del precio del parking.

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