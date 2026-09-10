El PSOE exige al Concello que detalle si participó en las ayudas para impulsar la Agenda 2030

El concejal Rafael Fernández durante el pleno ordinario del mes de agosto Jorge Meis

El grupo municipal socialista exigió este jueves al gobierno local que se pronuncie en relación a la convocatoria de ayudas del Ministerio de Derechos Sociales para impulsar iniciativas ligadas a los objetivos de la Agenda 2030, detallando si se solicitaron y, en caso negativo, que explique por qué no.

Así, el edil Rafael Fernández denunció que el Concello no está ofreciendo “respostas claras” cuando se pregunta por este tema en comisión, recordando que su formación había informado de esta línea antes de que se cerrase el plazo de presentación de proyectos, el 10 de agosto. A este respecto, el concejal señaló que estas subvenciones contaban con un presupuesto total de 5,9 millones de euros, de los cuales Ferrol podría optar a las ayudas para entidades locales de entre 5.000 y 100.000 habitantes, con una dotación de 2,9 millones y cuantías máximas de 250.000 euros.

“Estamos falando dunha convocatoria ampla, que ofrecía múltiples posibilidades para presentar un proxecto adaptado ás necesidades de Ferrol”, afirmó el socialista, detallando que la iniciativa contemplaba desde la elaboración de planes de implementación de la Agenda 2030 hasta la realización de actuaciones concretas que permitan cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible. A modo de ejemplo, Fernández Beceiro apuntó que, en el pleno ordinario de julio, la corporación aprobó una moción de su grupo para impulsar en la ciudad una red de refugios climáticos y un Plan Municipal de Renaturización que habrían ‘encajado’ con los requisitos de estas ayudas.