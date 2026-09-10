El crucero 'Hebridean Sky' adelanta su llegada y hará noche en el puerto de Ferrol

El buque, esta tarde, antes de amarrar en el espigón exterior del puerto interior Daniel Alexandre

El 'Hebridean Sky', de la naviera Noble Caledonian, ha atracado a las 17.30 horas de este jueves en el puerto de Ferrol con sus 96 pasajeros y 77 tripulantes procedentes de Portsmouth. La llegada del buque se ha adelantado con respecto a la planificación, puesto que la previsión indicaba que debería amarrar este viernes por la mañana, pero la naviera solicitó al Puerto hacerlo antes.

Con este cambio, el 'Hebridean Sky' se convertirá en el primer crucero que pernocta en la ría de Ferrol este año y uno de los pocos que lo ha hecho desde que en 2004 la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao se introdujo en este sector.

El buque tiene prevista su partida a las 12.00 horas de este viernes, rumbo a Vilagarcía.