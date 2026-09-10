El Concello de Ferrol aprueba definitivamente su primer Plan de Prevención municipal

Momento de la reunión celebrada esta semana en el palacio consistorial Cedida

El Concello de Ferrol ya cuenta con su propio Plan de Prevención de Riesgos Laborales (PRL), un documento esencial que tiene como objetivo integrar estas prácticas “nos sistemas de xestións” de la administración local. Esta suerte de estrategia fue aprobada esta semana en el marco de la última reunión del Comité de Seguridade e Saúde, que estuvo presidida por la concejala responsable del departamento de Recursos Humanos, Susana Sanjurjo.

“Ferrol contará por primeira vez cun Plan de PRL que pon no centro a protección das persoas traballadoras e que permitirá avanzar na prevención da siniestralidade laboral”, afirmó la edila, explicando que la intención es incorporarlo tanto en el conjunto de las actividades del Consistorio como en “todos os niveis xerárquicos” del Ayuntamiento ferrolano.

En esta línea, Sanjurjo aseguró que la aprobación supone también “un paso adiante na consolidación dunha cultura preventiva” en la administración local, de cara a “anticiparse aos riscos, evitalos ou reducir o seu impacto” para crear un ambiente y unas condiciones laborales “seguras, saudables e satisfactorias”. De hecho, la concejala afirmó que el acuerdo que ha hecho posible este plan ha contado con un gran apoyo de la representación sindical de la plantilla municipal.

“Este é un goberno de feitos. Estamos dando pasos firmes para mellorar a seguridade e a saúde das persoas que traballan para o Concello”, aseveró la responsable de Recursos Humanos, incidiendo en que su aplicación afecta tanto a la plantilla propia como al personal “das empresas que colaboran connosco na execución de obras e na prestación de servizos”.

Por otra parte, en la reunión también se aprobó la actualización del reglamento que rige el funcionamiento de este mismo comité, siendo el anterior del año 1998. “Con este novo regulamento reforzamos o papel do organismo e deixamos constancia da importancia que ten para este goberno municipal garantir unhas condicións de traballo seguras e adecuadas para o persoal”, zanjó Susana Sanjurjo.

Plan de formación

Por último, la responsable de Recursos Humanos dio cuenta durante la reunión de la acogida que está teniendo el nuevo plan de formación para el personal municipal. A este respecto, la edila señaló que, entre junio y septiembre, participaron las acciones planeadas por el Concello un total de 60 socorristas, así como 25 bomberos, nueve operarios de Obras e Servizos y siete del cementerio.