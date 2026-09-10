El alcalde de Ferrol pronuncia este viernes el pregón de las fiestas de A Parrocheira

La procesión marítima se celeebrará el domingo Archivo

Las fiestas de A Parrocheira arrancan ebn la tarde de este viernes con música, uno de los ingredientes principales de la celebración, que se prolongarán hasta el domingo y que organiza la Cofradía de Pescadores de Ferrol, en colaboración con la Asociación Vecinal de Ferrol Vello, el Concello, el Puerto y empresas de la zona.

El programa comenzará hoy a partir de las 18.00 horas con la actuación, en la carpa ubicada en la dársena de Curuxeiras, de Flying Mosquitos, que darán paso al pregón, a cargo del alcalde, José Manuel Rey Varela, a las 20.00 horas.

Nuevo Plan, Los Alcántara y DJ Miguel López serán los protagonistas de la velada nocturna, desde las nueve de la noche hasta las dos de la madrugada, aproximadamente.

El sábado será el turno del grupo Malditos Pendejos en la sesión vermú –de 13.30 a 15.00 horas–, que tendrá también una vertiente gastronómica con la degustación de una tapa de parrochitas al tomar una consumición.

Los Zares actuarán desde las 15.30 a las 17.00 horas, momento en el que empezará una de las actividades que cada año es más seguida, la cucaña.

Durante todo el día habrá también atracciones infantiles y la tarde-noche contará con la música de La Indirigible, La Promesa y Sintrom ni Son, desde las 19.30 a la una de la madrugada.

Las fiestas concluyen el domingo, de nuevo con una degustación de arroz marinero, con la misma dinámica que el día anterior, opción de tapa con la consumición, y la música desde el mediodía hasta las 18.30 horas, de la mano de José Brea, Pepe Piña y Los Robinsón y el pinchadiscos Miguel López.

Las fiestas de A Parrocheira, que rinden homenaje a las gentes marineras, tendrán su tradicional celebración religiosa, el domingo a las 18.00 horas en la iglesia del Socorro, y, a continuación, procesión marítima.