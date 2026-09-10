Desalojados en el túnel de O Sartego, en Fene, los pasajeros de un autobús por una avería

Los pasajeros esperando el vehículo de reemplazo en el túnel Cedida

Cerca de un centenar de personas tuvieron que ser desalojadas este jueves de un autobús en pleno túnel de O Sartego, entre los términos municipales de Fene y Neda, a causa de una avería en el vehículo.

El incidente, según detalló una usuaria habitual de esta línea, se produjo en el servicio de las 14.30 horas entre A Coruña y Ferrol, teniendo que detenerse el bus en el margen de la infraestructura, además de esquivar los conos de separación por las obras que se están acometiendo. Los afectados, según detallaron posteriormente por las redes sociales, fueron recogidos en torno a las 15.15 horas por otro vehículo que los llevó hasta la estación ferrolana.

Otras incidencias

Esta, no obstante, no fue la única incidencia denunciada por los usuarios. Hoy mismo, por ejemplo, una pasajera de la ruta Ferrol-A Coruña de las 16.30 horas alertó a este Diario de que sobre medio centenar de personas se habían quedado en tierra al no haber espacio suficiente en el autobús y que el que debía llegar de refuerzo, aseguró, era el de la hora siguiente –pese a que le habían asegurado que llegaría en cuestión de minutos–, de modo que el número de viajeros se multiplicó en este último servicio, repitiéndose la coyuntura.

Asimismo, otra afectada denunció que ayer miércoles se dio una situación similar en la línea que cubre el campus universitario de A Coruña, dejando en tierra a decenas de estudiantes. El problema, apuntó, es que esos mismos alumnos se desplazaron hasta la estación de autobuses de la ciudad herculina para tratar de volver a Ferrol, formándose colas “dobles”, lo que provocó retrasos de más de una hora.

De esta forma, los usuarios demandan un refuerzo real del servicio, con más conductores y vehículos en condiciones.