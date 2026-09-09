Un millar de personas participará en la carrera nocturna 'Corre por Ferrol' de este viernes

La prueba se incluye en el XII Circuíto Provincial de Carreiras Populares AEIG

El concejal de Deportes, Ricardo Aldrey, presentó este miércoles en el Ayuntamiento de Ferrol la XIII carrera nocturna 'Corre por Ferrol', que cerró las inscripciones con cerca de 1.000 corredores entre todas las categorías existentes.

La prueba tendrá lugar este viernes 11 de septiembre a las 22.30 horas (carrera absoluta) y 21.30 horas (carreras de menores).

La cita, que pertenece al XII Circuito Provincial de Carreras Populares, ofrece un recorrido con salida en calle Real que proseguirá por Espartero, Breogán, carretera Alta del puerto, Baterías, vial Porto Graña, F-15, entrada en el Arsenal por la puerta de la Cortina, salida del recinto de la Armada por la puerta de la Enfermería, avenida Irmandiños, giro por la calle Carme, Iglesia, Rochel, nuevo cambio hacia avenida do Rei, Galiano, plaza de Armas, Dolores, Sánchez Barcáiztegui y llegada a meta, que estará situada en el punto de salida, en la calle Real.

La carrera se estructurará en siete categorías oficiales, que van desde la sub 20, nacidos entre 2007-2008, hasta la master 4, nacidos en 1965 o en años anteriores. Asimismo, hay varias categorías no oficiales de la FGA, como las de la carrera de menores, silla de ruedas, handbike e invidentes.

La organización premiará a las tres primeras personas clasificadas de cada categoría absoluta, trofeo al ganador de la carrera absoluta y medallas a todos los participantes en las categorías de peques.

Desde el Concello se informa que la retirada de chips y dorsales se podrá efectuar a lo largo del jueves 10 de septiembre, de 11.00 a 13.30 horas y de 16.30 a 20.30 horas, y el viernes 11 de septiembre entre las 11.00 y las 13.30 en el pabellón polideportivo de A Malata. Además, en la tarde del viernes podrán retirarse en el puesto que se habilitará en la plaza de Armas desde las 18:00 horas.

El edil Ricardo Aldrey invitó a la ciudadanía a salir a las calles para animar a los participantes, en una prueba que va a dar gran visibilidad a la ciudad y la Armada.