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Diario de Ferrol

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Literatura e historia

Segundo 'Asalto Literario' en Canido coa obra de Guillermo Castro Peccis

Neste encontro presentarase 'Na Punta do Martelo' coa participación de Histagra (USC) e Marcos Abalde, así como tres artistas

Redacción Ferrol
09/09/2026 14:00
Solarpunk no centro cívico de Canido
Unha das últimas actividades celebradas no centro cívico de Canido
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‘Na Punta do Martelo’, unha obra que asina Guillermo Castro Peccis, será o tema da segunda edición do ‘Asalto Literario’ que se celebra no centro cívico de Canido. 

O encontro contará coa participación de Histagra (USC), de Marcos Abalde e do autor, así como das intervencións artísticas de Charo Lopes, Carla Romalde e Pedro Sobrín.

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