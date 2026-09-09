Literatura e historia
Segundo 'Asalto Literario' en Canido coa obra de Guillermo Castro Peccis
Neste encontro presentarase 'Na Punta do Martelo' coa participación de Histagra (USC) e Marcos Abalde, así como tres artistas
‘Na Punta do Martelo’, unha obra que asina Guillermo Castro Peccis, será o tema da segunda edición do ‘Asalto Literario’ que se celebra no centro cívico de Canido.
O encontro contará coa participación de Histagra (USC), de Marcos Abalde e do autor, así como das intervencións artísticas de Charo Lopes, Carla Romalde e Pedro Sobrín.