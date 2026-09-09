Más de 1.300 personas asisten a los cursos de los Espazos +60 de Afundación en la comarca

Una de las propuestas saludables desarrollada en el centro que la entidad tiene en Ferrol Cedida

Los Espazos +60 de Afundación en Ferrol y Pontedeume, el programa de la entidad para promover un envejecimiento activo y saludable, reanudan actividad tras el parón estival con más de 1.300 personas socias, casi 1.000 en Ferrol y cerca de 400 en Pontedeume.

Hasta el próximo 18 de septiembre estará abierto el plazo de matrícula para todas las propuestas de esta campaña. Las inscripciones pueden realizarse en línea o bien hacerse en los propios centros, ubicados en la Praza da Constitución S/N, en Ferrol, y en la calle Ferreiros, 20, en el caso de la villa eumesa.

La Obra Social de Abanca organiza un centenar de actividades semanales en todo el territorio de Galicia. En el primer semestre del año, los cursos contaron con más de 20.100 participantes, un 20% más que entre enero y junio del año 2025.

Diseñada para crear comunidad y promover el aprendizaje desde un nuevo enfoque vital alejado del edadismo, la programación ofrece propuestas de salud y bienestar, formación y digitalización, participación social y voluntariado, así como de investigación y divulgación, como recuerdan.

En el ámbito de la salud y el bienestar, se desarrollan acciones de carácter integral, entendiendo la salud como un equilibrio entre el cuidado físico, cognitivo y emocional, las relaciones significativas y la participación en la comunidad.

La programación abarca propuestas como pilates, marcha nórdica, gimnasia adaptada o zumba, pero también otras como los talleres de memoria (‘Activa tu mente’), el programa neuroeducativo ‘Cómo funciona mi cerebro’, los ciclos de bienestar emocional como ‘Conociendo las emociones’ o ‘El camino del duelo’, sesiones de mindfulness, musicoterapia o espacios de encuentro y reflexión como los ‘Death Café’.

Asimismo, se incluyen múltiples propuestas de formación y digitalización, presentando el aprendizaje a lo largo de la vida “como una herramienta clave para el desarrollo personal, la autonomía y la participación social”. Los monográficos gratuitos para mejorar las competencias digitales y ganar confianza en el uso de las nuevas tecnologías, cursos de idiomas en diferentes niveles, artes plásticas, artesanía, música tradicional, teatro, historia o literatura son algunas de las sugerencias diseñadas para reforzar la curiosidad y motivación, adaptándose a los cambios sociales y tecnológicos.