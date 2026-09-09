Los profesionales formados en Ciencias do Traballo en Ferrol vuelven con recorrido al centro

Cuatro de los seis protagonistas, de izquierda a derecha, Iván Montero, Rebeca Enríquez, José Zar y Andrea Vieites Cedida

Un total de seis profesionales formados en la Facultade de Ciencias do Traballo volverán a este centro como protagonistas de la jornada ‘Experiencias do estudantado egresado’, una propuesta dirigida tanto al alumnado del primer curso del grado en Relacións Laborais e Recursos Humanos como al resto de la comunidad universitaria y público general interesado.

Esta iniciativa, que se organiza en el marco del Plan de Acción Titorial –PAT–, se desarrollará el miércoles 23, a las 11.00 horas, en el aula 0.1. El objetivo es acompañar al estudiantado que se incorpora por primera vez a la Universidade da Coruña –UDC–, facilitando el conocimiento sobre su facultad, su titulación y también las distintas opciones académicas y profesionales que se pueden presentar a lo largo de la formación.

Los profesionales que compartirán sus experiencias serán Cristina Castro Barcala, responsable CAE, de Operaciones Administrativas y de RRHH en Armacon; Andrea Vieites Estraviz, Experienced Senior en el área de HR & PlayRoll en Deloitte; Rebeca Enríquez Allegue, consultora laboral en el Grupo Atlante; Cynthia García Ramonde, gestora de personas en Leche Celta, y los graduados en Relacións Laborais e Recursos Humanos, José Zar Varela e Iván Montero Barros.

Titulaciones

En la Facultade de Ciencias do Traballo se imparten, además del grado en Relacións Laborais e Recursos Humanos y el doctorado, los másteres en Xestión e Dirección Laboral Especialidade RRHH y en Prevención de Riscos Laborais e Riscos Comúns.