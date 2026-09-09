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Diario de Ferrol

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Concertos infantís

Lembra Xabarín pecha un fin de semana de Pequemúsicas, rock en galego no peirao de Ferrol

Embora Producións organiza este festival que comeza con A Gramola Gominola o sábado

Redacción Ferrol
09/09/2026 05:00
O tributo a Xabarín Club nace do grupo Priscila
O tributo a Xabarín Club nace do grupo Priscila
Cedida
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Embora Producións organiza este sábado e domingo Pequemúsicas, un festival dirixido ao público infantil e familiar que terá lugar na zona do peirao de Ferrol, nos Xardíns da Ranita, coincidindo coas festas da Parrocheira de Ferrol Vello. O cartel está integrado por A Gramola Gominola, que foi recoñecido co Premio Martín Códax a Mellor grupo de música infantil, e por Lembra Xabarín, un concerto tributo que recupera os temas que ambientaban as series de animación do emblemático programa televisivo durante as décadas de 1980 e 1990.

As dúas actuacións desen­volveranse ás 12.30 horas, comezando por A Gramola Gominola, unha formación de rock en galego específica para o público de menor idade que está integrada por Paco Cerdeiras, Paula Romero, Anxelo de Xermar e Rodrigo Muñoz. Neste momento, a agrupación está a presentar ’Parabéns para nós’, o novo libro-disco co que celebran 10 anos de carreira.

O domingo chegaralle a quenda a Lembra Xabarín, que achegará ás xeracións máis novas o legado cultural e musical asociado á popular emisión da Televisión de Galicia, incluíndo cantigas de proxectos como Heredeiros da Crus, Aerolíneas Federales, Os Diplomáticos de Monte-Alto, Víctor Coyote, Blood Filloas, La Marabunta e Siniestro Total.

Pequemúsicas conta este ano co patrocinio de Turismo de Galicia, Xunta e Concello de Ferrol.

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