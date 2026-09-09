Las oportunidades de la transición energética, a estudio en el Museo de la Construcción Naval

El conselleiro de Emprego, entre la presidenta de AJE Ferrolterra y el edil de Xuventude Jorge Meis

El conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, aseguró en el transcurso de su intervención en la jornada ‘Claves empresariales para liderar la transición ecológica’, organizada este martes por AJE Galicia y la Fundación Repsol en el Museo de la Construcción Naval, que el proceso de descarbonización que está en marcha genera “oportunidades para o emprego, o emprendemento e a competitividade” de la economía gallega.

En esa línea, explicó que la transición energética ya está cambiando actividades existentes e “impulsando novos sectores, profesións e necesidades de cualificación”, de ahí, prosiguió, la importancia de que el “talento estea preparado para responder ás necesidades presentes e futuras das empresas”, dijo.

González insistió en que el modelo formativo debe ser “flexible” y estar “conectado coas necesidades reais do texido produtivo”, apostando por herramientas como las microcredenciales, “máis áxiles”.

El conselleiro también se refirió al programa Activa Verde, una iniciativa en la que participan las organizaciones empresariales y las sindicales como CCOO y UGT que trabaja en la recualificación y la empleabilidad con las personas afectadas por el cierre de las centrales térmicas –As Pontes y Meirama–. Con apenas unos meses de actividad, el programa ya ha orientado a más de 600 personas, con la ventaja de que no se centra únicamente en el sector energético, sino en el territorio.

En lo que respecta al talento, el conselleiro puso en valor programas como Retorna Cualifica Emprego y también el trabajo de los Polos de Emprendemento como el de Ferrol, uno de los 15 que existen en Galicia y que ya han atendido más de 7.000 proyectos en toda la comunidad autónoma.

La jornada prestó especial atención a los casos de éxito centrados en el territorio, pero también de otras firmas, como una de las promotoras, Repsol, centrada en la sostenibilidad y la descarbonización como “elementos clave para la transformación empresarial”.

Además de AJE Galicia y la Fundación de la compañía energética, organizó la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios.