La SGHN se sumerge este sábado en el mundo marino de las islas Mirandas, en Ares

La zona de As Mirandas donde se realizará la actividad promovida por la SGHN AEIG

La delegación ferrolana de la SGHN promueve para este fin de semana una de sus salidas naturalistas, que financia la Diputación de A Coruña. En este caso, desde la agrupación se invita a explorar el “fascinante” mundo marino de las islas Mirandas, en Ares.

La entidad pretende mostrar a los participantes la vida que prospera en este entorno “tan cambiante”, moldeado por el ritmo constante de las mareas. Así, podrán observar y descubrir “unha gran variedade de especies, desde diferentes tipos de algas ata ourizos, estrelas de mar, poríferos, moluscos, poliquetos, crustáceos e peixes, entre outros moitos”.

Las personas interesadas en tomar parte en la salida deben anotarse antes, pudiendo hacerlo hasta este jueves 10 como fecha límite y teniendo en cuenta que el número de plazas se limita a 20. De este modo, habrá que remitir un correo, antes de las 18.00 horas, a ferrol@sghn.org, aportando datos identificativos como nombre, apellidos, DNI y número de teléfono. El punto de encuentro se ha fijado para las 09.30 horas en el cruce de la plaza Sánchez Barcaiz con la Avenida do Teniente, desde donde se trasladarán después a la playa de As Mirandas.

Se oferta un número limitado de 20 plazas debiendo anotarse antes de este jueves a las seis de la tarde

El itinerario contará con la guía y supervisión en todo momento de dos expertos, como son Joám Luís Ferreiro Caramés y Juan Trigo.

Recuerdan desde la SGHN a los interesados que la actividad es de dificultad media, dado que deberán recorrer un terreno rocoso, por lo que recomiendan portar ropa cómoda y botas de goma, adecuadas a las condiciones meteorológicas de esa jornada. También está permitido portar cámaras de fotos para inmortalizar algunos momentos de la expedición.