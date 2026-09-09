La jornada sobre arqueología e historia en el Oriente Próximo que se celebrará en Ferrol tiene inscripciones abiertas

Una de las anteriores ediciones de las jornadas 'Ex Oriente Lux', en este caso titulada “Arqueología e Historia del Próximo Oriente Antiguo: Aportaciones desde Galicia” Daniel Alexandre

El próximo lunes 14 cierran las matrículas para asistir a la VI edición de la jornada sobre arqueología e historia ‘Ex Oriente Lux-Jean Margueron’, que este año girará alrededor de “grandes cidades e investigadoras pioneiras”. La propuesta, que tendrá lugar el viernes 18 en el Salón de Graos de la Facultade de Humanidades e Documentación, en el Campus Industrial de Ferrol, será completamente gratuita para personas mimebros de la Sociedade Luso-Galega de Estudos Mesopotámicos.

El coste será de 7 euros para alumnado de la UDC, del máster interuniversitario de Arqueoloxía e Ciencias da Antigüidade y de la Universidade Sénior, mientras que la cifra se duplica para el resto de público.

La jornada, a cargo del profesor Juan Luis Montero Fenollós, contará con la participación del catedrático de la UCM Juan Antonio Álvarez-Pedrosa como invitado. Asimismo, habrá tres ponencias dedicadas a mujeres pioneras en la arqueología de Oriente Próximo, a cargo de la doctora Lucía Brage (Universidade da Coruña), Sara Zas (máster en la UVigo) y Candela Dacosta (máster en la UDC). El programa se desarrollará entre las 9.30 y las 14.00 horas.

Las inscripciones se pueden formalizar a través del correo electrónico slg.estudiosmesopotamicos@gmail.com, y en el teléfono 881 01 3820 se puede consultar más información.