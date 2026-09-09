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Arqueología

La jornada sobre arqueología e historia en el Oriente Próximo que se celebrará en Ferrol tiene inscripciones abiertas

Puede participar todo el público general interesado en esta cita que tendrá lugar en la Facultade de Humanidades e Documentación

Redacción Ferrol
09/09/2026 13:31
Una de las anteriores ediciones de las jornadas 'Ex Oriente Lux', en este caso titulada “Arqueología e Historia del Próximo Oriente Antiguo: Aportaciones desde Galicia”
Una de las anteriores ediciones de las jornadas 'Ex Oriente Lux', en este caso titulada “Arqueología e Historia del Próximo Oriente Antiguo: Aportaciones desde Galicia”
Daniel Alexandre
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El próximo lunes 14 cierran las matrículas para asistir a la VI edición de la jornada sobre arqueología e historia ‘Ex Oriente Lux-Jean Margueron’, que este año girará alrededor de “grandes cidades e investigadoras pioneiras”. La propuesta, que tendrá lugar el viernes 18 en el Salón de Graos de la Facultade de Humanidades e Documentación, en el Campus Industrial de Ferrol, será completamente gratuita para personas mimebros de la Sociedade Luso-Galega de Estudos Mesopotámicos.

El coste será de 7 euros para alumnado de la UDC, del máster interuniversitario de Arqueoloxía e Ciencias da Antigüidade y de la Universidade Sénior, mientras que la cifra se duplica para el resto de público.

La jornada, a cargo del profesor Juan Luis Montero Fenollós, contará con la participación del catedrático de la UCM Juan Antonio Álvarez-Pedrosa como invitado. Asimismo, habrá tres ponencias dedicadas a mujeres pioneras en la arqueología de Oriente Próximo, a cargo de la doctora Lucía Brage (Universidade da Coruña), Sara Zas (máster en la UVigo) y Candela Dacosta (máster en la UDC). El programa se desarrollará entre las 9.30 y las 14.00 horas.

Las inscripciones se pueden formalizar a través del correo electrónico slg.estudiosmesopotamicos@gmail.com, y en el teléfono 881 01 3820 se puede consultar más información.

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