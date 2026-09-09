Ferrol registró en 2025 un nuevo descenso en las pensiones no contributivas

Las mujeres, por el contexto socioeconómico de épocas anteriores, son las principales beneficiarias de las pensiones no contributivas por jubilación Jorge Meis

La ciudad naval despidió el pasado año 2025 con un nuevo descenso en su cifra global de beneficiarios de pensiones no contributivas –por jubilación o invalidez para personas con un grado de discapacidad mayor del 65%, ambas destinadas a aquellos que, en situación de vulnerabilidad, no han cotizado lo suficiente para obtener una modalidad general–, encadenando de este modo tres ejercicios consecutivos de caídas. Así lo refleja el último balance del Instituto Galego de Estatística (IGE), publicado hace escasos días, que muestra que en total, en Ferrol se registraron en el mencionado período un total de 1.056 personas que perciben estas prestaciones, 16 menos que en 2024 (-1,49%) y 35 por debajo de 2023 (-3,21%).

Este dato, asimismo, es el más bajo desde 2018, cuando se constataron un total de 1.051 beneficiarios, si bien desde entonces la variación interanual ha sido muy irregular, con períodos de subidas importantes –desde ese año hasta 2020, por ejemplo, aumentó en 59 personas, un 5,6% más–, seguidos de ligeras bajadas. De igual forma, desde la perspectiva de la serie histórica del IGE, que se remonta al año 2005, el último balance muestra una caída del 10,5% –de 1.181 a 1.056 perceptores– en dos décadas, si bien la distribución a lo largo de este lapso ha sido muy desigual.

Y es que, aunque la cifra del pasado año ha sido la más reducida desde 2018, está lejos de ser la más baja. A este respecto, el período comprendido entre 2011 y 2016 contó con datos notablemente inferiores al actual, siendo el mínimo histórico el constatado en el balance de 2014, con un total de 1.035 beneficiarios –21 personas menos, un 1,99% por debajo del año pasado–. En cuanto al extremo opuesto, es decir, las anualidades con un mayor número de vecinos bajo estas prestaciones fueron 2005 (1.181), 2006 (1.149) y 2020 (1.110), aunque este último año, como se recordará, contó con una medida extraordinaria de un incremento del 15% en esta clase de pensiones para paliar los gastos sanitarios y del coste de vida derivados de la pandemia de coronavirus.

Distribución

Respecto a la distribución de estos subsidios, el balance refleja un dato muy llamativo en Ferrol: por primera vez en toda la serie histórica, el número de pensiones no contributivas por jubilación ha superado al de invalidez, a razón de 545 y 511, respectivamente. No obstante, para comprender esta situación es necesario analizar la evolución de las cifras del IGE, especialmente la disposición de estas en relación a la población masculina y femenina.

Sobre esto, se pueden observar varios hechos: por una parte, tanto en el total como en la división por géneros, la relación de beneficiarios de los subsidios para personas con discapacidad ha sido relativamente estable durante estos últimos 20 años. En el caso de las totales, las cifras han oscilado entre la máxima de 2005 (727) hasta la mínima de 2025 (511), situándose la mayoría en un término medio. Para los hombres, el rango es entre 322 y 262, mientras el de las mujeres se sitúa entre 405 y 249. Curiosamente, además de contar con una distribución más o menos estable, destaca también que en los tres supuestos el dato más elevado es el de 2005 y el más reducido el de 2025.

Sin embargo, el apartado de pensiones no contributivas por jubilación muestra una evolución muy diferente que ayuda a comprender este cambio de tendencia en los resultados. Así, mientras el cómputo femenino arroja resultados estables –entre 326 y 381 beneficiarias–, el masculino evidencia un incremento paulatino y constante, pasando de los 77 al comienzo de la serie a 144 el año 2025 (+87%), y con tan solo tres anualidades –2010, 2016 y 2024– en las que las cifras son más reducidas que en el año previo y tan solo por una o dos personas.

Todos estos datos parecen indicar que, al menos en parte, este fenómeno responde a la crisis socioeconómica posterior a la reconversión del naval, con una cifra cada vez mayor de población masculina que no se benefició del ‘boom’ industrial y que ahora se une al balance de mujeres que, en el contexto de esa época histórica, no se incorporó al mercado laboral. A esto se suma también el endurecimiento con el paso del tiempo de los controles a la hora de optar a una ayuda por invalidez, lo que explica su relativo declive. Ambos factores combinados, de esta forma, han logrado por primera vez en la serie, un cambio en la distribución.

Risga y AIS

El informe anual del Instituto Galego de Estatística también incorpora a nivel municipal la relación de beneficiarios, desde 2001, de la Renda de Integración Social de Galicia (Risga) y de las Axudas de Inclusión Social (AIS). El balance, no obstante, es muy diferente del anterior, en tanto que la primera se refiere a un subsidio para garantizar unos recursos económicos básicos a personas en situación de vulnerabilidad –y que, además, es incompatible con las pensiones no contributivas–, mientras que las segundas son ayudas no periódicas para sufragar gastos urgentes y extraordinarios de personas en riesgo de exclusión social.

Así, estas últimas, dado su carácter más puntual, se han mantenido en un rango relativamente estable, oscilando entre 115 subsidios concedidos en el año 2017 hasta los 12 del año pasado –el cómputo más bajo de la serie–. Destaca, en este caso, una gran diferencia en los beneficiarios por género, siendo las mujeres dos e incluso tres veces más numerosas en esta modalidad –puesto que, estadísticamente, el porcentaje de población femenina en riesgo de pobreza y exclusión es más elevado, además de ser la mayoría de las titulares en unidades familiares monoparentales–.

En cuanto a la Risga, la evolución es muy similar a la de las AIS, con una mayor cantidad de mujeres beneficiarias, si bien el número de hombres ha ido en aumento desde el año En este caso, no obstante, lo más llamativo es el cambio registrado a partir del año 2022, tras la entrada en vigor del Ingreso Mínimo Vital –ambos son incompatibles– y que ha supuesto una caída drástica en el número de perceptores, pasando de los 350 en Ferrol en el año 2001 a los 73 del pasado 2025 (-79,14%).

Otros datos

El resto del informe del IGE, tanto en lo referente a las pensiones generales como a aquellas de carácter no contributivo, se basa únicamente en datos autonómicos y provinciales, excluyendo, por tanto, a los municipios. No obstante, aun siendo desde una perspectiva global, sí se pueden observar hechos interesantes.

En el entorno de A Coruña, por ejemplo, se muestra, como ya sucedía en Ferrol, un notable descenso en los últimos 20 años, pasando de 22.182 a las 13.372 de 2025 (-39,7%). Sin embargo, dicha caída no se refleja por igual en los diferentes grupos de edad, manteniéndose cifras elevadas a partir de los 45 años, pero reduciéndose constantemente en los segmentos de población más jóvenes con cada año que pasa. Teniendo en cuenta el mencionado endurecimiento de los criterios a la hora de obtener una pensión por invalidez –a partir de los 65 únicamente se opta a la de jubilación–, este descenso parece responder tanto a esa mayor dificultad de beneficiarse de la prestación como a una mejoría de la cultura laboral y las políticas de inclusión.

Asimismo, a nivel provincial también se observa una mayor prevalencia de mujeres perceptoras dentro de los grupos de mayor edad, incluso durante la última anualidad analizada.