Ferrol en Común reclama un conserje para el CEIP de Ponzos “a menos de un día do inicio do curso”

Imagen de una actividad en el CEIP Ponzos Daniel Alexandre

Ferrol en Común acusa al Ayuntamiento de falta de previsión al tener al CEIP de Ponzos “a menos dun día do inicio do curso, sen conserxe municipal” y recuerdan que este personal está adscrito a la relación de puestos de trabajo del Concello, por lo que “o seu nomeamento, a cobertura de vacantes, baixas ou substitucións é totalmenente dependente do goberno”.

Según comunican desde el partido de la oposición, ya en los últimos meses del curso pasado fue sustituida la conserje de este colegio que, “logo dun largo período de servizo público, vén de xubilarse”, por lo que entienden que “o goberno era pleamente consciente de que era necesario, a inicio do curso 26/27, o nomeamento dunha persoa que ocupase esa responsabilidade”.

Asimismo, señalan las “escusas de índole burocrática e administrativa” y recuerdan que este caso se suma a la situación denunciada en el anterior período académico con respecto a la “consabida incompetencia da Xunta de Galicia, recortando profesorado de apoio en pedagoxía terapéutica ou audición e linguaxe”.

“Dende Ferrol en Común esiximos a cobertura inmediata da praza de conserxe municipal, así como a convocatoria do Consello Escolar Municipal, co fin de poñer en común coa comunidade educativa as posibles problemáticas de inicio de curso”, concluyen.