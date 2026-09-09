Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Ferrol en Común denuncia el “colapso” del sistema informático de gestión de citas previas

La tecnología no permite solicitudes por encima de las dos semanas

Redacción Ferrol
09/09/2026 18:17
La formación criticó que este problema se suma a los de falta de personal
AEIG
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

La formación Ferrol en Común (FeC) ha denunciado la imposibilidad de lograr una cita previa en el Rexistro municipal por una falla de diseño en el nuevo sistema informático de solicitud de citas previas.

A través de una nota de prensa, la agrupación explicó que esta tecnología –que “se vendeu polo goberno local como a solución definitiva aos problemas do servizo”, apuntan– no posibilita obtener una citación con una antelación superior a las dos semanas, lo que ha supuesto un “colapso” del sistema. Esta coyuntura se suma, insisten, a los problemas que ya adolece este departamento por la falta de personal, provocando la saturación de la plantilla y “colas interminables de persoas usuarias” que no pueden planificar su trámite desde casa por los mencionados problemas tecnológicos.

Así, desde FeC se afea, además, que no se haya reforzado el servicio en un momento de gran actividad como es el inicio del curso escolar, cuando se multiplican las gestiones “esenciais”, como modificaciones del padrón, los certificados de empadronamiento o las solicitudes de ayudas.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620