Ferrol en Común denuncia el “colapso” del sistema informático de gestión de citas previas

La formación criticó que este problema se suma a los de falta de personal AEIG

La formación Ferrol en Común (FeC) ha denunciado la imposibilidad de lograr una cita previa en el Rexistro municipal por una falla de diseño en el nuevo sistema informático de solicitud de citas previas.

A través de una nota de prensa, la agrupación explicó que esta tecnología –que “se vendeu polo goberno local como a solución definitiva aos problemas do servizo”, apuntan– no posibilita obtener una citación con una antelación superior a las dos semanas, lo que ha supuesto un “colapso” del sistema. Esta coyuntura se suma, insisten, a los problemas que ya adolece este departamento por la falta de personal, provocando la saturación de la plantilla y “colas interminables de persoas usuarias” que no pueden planificar su trámite desde casa por los mencionados problemas tecnológicos.

Así, desde FeC se afea, además, que no se haya reforzado el servicio en un momento de gran actividad como es el inicio del curso escolar, cuando se multiplican las gestiones “esenciais”, como modificaciones del padrón, los certificados de empadronamiento o las solicitudes de ayudas.