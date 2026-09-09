El PSOE acusa al Consistorio de “maquillar” la pavimentación de la carretera de Castilla

El cambio permite incluir las obras en el convenio de regeneración urbana Jorge Meis

El grupo municipal socialista acusó este miércoles al gobierno local de Ferrol de tratar de “maquillar” el proyecto de pavimentación de la carretera de Castilla mediante un cambio de denominación que califica la actuación de “rexeneración urbana”.

Por medio de un comunicado, el concejal Julián Reina cargó contra el Concello por “disfrazar” bajo un título “pomposo” una intervención “que na práctica é un simple cambio de capa de rodaxe”. En este sentido, el edil explicó que, en el expediente original aprobado por la Xunta de Goberno Local (XGL), la actuación mantenía una nomenclatura más acorde con la extensión de las obras.

No obstante, apunta, con el fin de “encaixar” la iniciativa en el convenio para la regeneración urbana de Ferrol, firmado por el Consistorio con la Consellería de Vivenda, el pasado 1 de septiembre se realizó una modificación del proyecto para adaptar su denominación, pero sin cambiar su diseño o incrementar su dotación económica. La decisión, sentencia Reina, “non engana a ninguén” y, a su juicio, “é un erro profundo de concepto e unha forma de actuar absolutamente cutre”, lamentando que no se acometa “unha humanización e transformación real” como la de la avenida de As Pías.

De igual modo, el concejal socialista incidió en que un modelo auténtico de regeneración urbana debe sustentarse en tres ejes: el físico, el ambiental y el socioeconómica, mientras que el adoptado para la carretera de Castilla es “cutre” y se limita “a extender unha capa de aglomerado sen resolver os problemas estruturais de accesibilidade e seguridade peonil nin dotalo de espazos verdes”.