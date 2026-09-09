El curso gratuito con certificado ‘As Nacións Unidas no mundo do S.XXI’ une lazos entre Ferrol y China

Una de las conferencias para las que colaboran el Igadi y el Campus Industrial, en este caso titulada 'Ferrol no Mundo do Século XXI: China, Unión Europea e Iberoamérica no diálogo Oriente-Occidente' Jorge Meis

El curso ‘As Nacións Unidas no mundo do S.XXI: gobernanza global, Axenda 2030 e o papel de Asia’ se desarrollará en tres sesiones de dos horas de duración, los miércoles 7, 14, 21 y 28 de octubre, de 18.00 a 20.00 en la Facultade de Humanidades e Documentación. La iniciativa está abierta tanto a la comunidad universitaria como al público general, de forma libre y gratuita, y las personas interesadas pueden consultar información adicional a través del correo info@igadi.gal.

La responsable de Comunicación de la ONU para España y Andorra, Leticia Álvarez Reguera, participará en esta formación del Campus Industrial de Ferrol y el Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional –Igadi–, que se organiza en colaboración con el Observatorio de la Política China –OPCh–. Asimismo, intervendrán el director del Igadi y profesor de la UDC, Christoph Schreinmoser, y el director del OPCh, Daniel González Palau, entre otros expertos en campos como la geopolítica.