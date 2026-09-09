El Casino acoge la presentación de un nuevo medio digital de comunicación, El Departamental

Casino Ferrolano Daniel Alexandre

En la tarde de mañana jueves día 10 de septiembre, a partir de las 20.00 horas en el Casino Ferrolano, se presentará de manera oficial El Departamental, un nuevo periódico digital “que nace con una marcada vocación de servicio para dar cobertura a la actualidad de Ferrolterra, Eume y Ortegal”, exponen sus impulsores.

La línea editorial de este medio estará basada en “la defensa del humanismo cristiano, el progreso de la zona norte coruñesa y un profundo respeto a la lengua gallega como valor identitario y cultural”, explican los fundadores, adelantando que la presentación contará con una “amplia representación” institucional y social de la comarca.

En este sentido, han confirmado su asistencia miembros del gobierno gallego, la Armada, la Universidade da Coruña, la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol, así como de los diferentes Concellos del área.

“Su nacimiento coincide simbólicamente con el 300 aniversario de la designación de Ferrol como capital del Departamento Marítimo del Norte”, apuntan desde la dirección del nuevo periódico digital, invitando a la ciudadanía a tomar parte del acto.