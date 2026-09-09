El cambio de temporada se evidencia en las compras del mercado de A Magdalena

Isabel Lama en su puesto del mercado de A Magdalena J.G.

En apenas dos semanas, el otoño comenzará de forma oficial y si bien el tiempo parece seguir oscilando entre el calor veraniego y el fresco de la siguiente estación, el cuerpo comienza a pedir ‘platos de cuchara’.

Así lo confirma Isabel Lama, responsable del puesto de frutas y verduras A Estiva da Vella, del mercado municipal de A Magdalena, que ya comienza a ver el cambio de temporada por las preferencias de sus clientes. “Ya empiezan a llegar las habas, la nabiza, el repollo...”, relata, incidiendo en que las primeras –que las tiene de vaina del país– son muy demandadas “porque tienen una duración muy cortita y hay que aprovechar”. “Las tenemos en el mes de septiembre y parte de octubre, pero luego ya no hay, así que la gente las compra para congelar y tenerlas todo el año”, relata la profesional.

A nivel de frutas, el cambio estacional también se hace evidente, tanto en la oferta de productos como en la demanda de los usuarios del mercado. “Tenemos uva española, mangos de Málaga, la granada, que también es del país y ya empiezan a venir manzanas y peras nuevas”, explica, señalando que las especies “de hueso hay que ir dejándolas atrás”. “Ya hay poca variedad, apenas puedes elegir. Así que se acaban las playas y comienzan los colegios la fruta de verano se termina también”, apunta risueña.

En cuanto a la temporada que se deja atrás, Lama afirma que “se notó un poco la afluencia de turistas” en las instalaciones municipales, incidiendo en que, en su caso, cuenta con mucha clientela ferrolana que vive en otras ciudades pero que vuelve en vacaciones, algo que siempre supone un impacto positivo para el negocio. Curiosamente, los visitantes internacionales, pese a interesarse por el mercado, no son especialmente propensos a comprar. “Llegan, te preguntan si pueden sacar una foto, pero nunca compran”, bromea.