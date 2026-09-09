Comienzan los trabajos de arreglo del aglomerado de la avenida de la Residencia

Operarios de Canarga realizando labores de corte y demolición de los segmentos de asfalto más deteriorados J.G.

Operarios de la empresa Canarga iniciaron esta mañana las obras de asfaltado de la avenida de la Residencia, una actuación incluida en el Plan Extraordinario de Aglomerados y que dará continuidad a las labores ya acometidas en la carretera de Catabois. La intervención, como se recordará, fue anunciada el pasado mes de marzo y adjudicada a la mencionada compañía por 182.690 euros –sufragados a través de la segunda fase del Plan de Obras e Servizos (POS+) Adicional 2025 de la Diputación– a comienzos de junio, con el objetivo de iniciar las obras a lo largo del verano.

Así, teniendo en cuenta que el proyecto cuenta con un plazo de ejecución de cuatro meses, se espera que los trabajos finalicen o bien durante los últimos compases de 2026 o en los primeros de 2027, en función de las condiciones meteorológicas. El trecho afectado, de unos 738 metros, va desde la rotonda que conecta con la FE-13 hasta la intersección con la carretera CP-5401 –el último tramo, de unos 150 metros, y el inicio de la avenida, que da acceso al aparcamiento del hospital Arquitecto Marcide, no se incluyen–.

La intervención, por tanto, consistirá en el recorte de aquellos segmentos de aglomerado que presentan mayores deficiencias, que serán después demolidos. En estos puntos se aplicará una capa de 20 centímetros de grosor de hormigón en masa, tras lo cual se fresará la superficie de todo el vial para que tenga un acabado uniforme y, posteriormente, se extenderá un nuevo revestimiento asfáltico de seis centímetros. Los trabajos se completarán con el repintado de la señalización horizontal y vertical.

Asimismo, desde el gobierno local ferrolano se avanzó que la continuación de las obras de aglomerado en la carretera de Catabois, entre las rotondas de la FE-13 y la AG-64, se encuentra todavía en fase de redacción del proyecto.