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Inclusión

Cogami retoma con el inicio del curso su proyecto DUActiva, que ya ha pasado por Ferrol y Fene

Redacción Ferrol
09/09/2026 17:16
Una acción formativa anterior de Cogami
Una acción formativa anterior de Cogami
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Cogami retoma con el inicio del curso su proyecto ‘Red DUActiva: Diversidad, Acción y Transferencia en el aula’, una iniciativa que se desarrolla en colaboración con Cocemfe (Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica) “para avanzar hacia una educación plenamente inclusiva”, indican.

El proyecto, financiado por la Fundación ONCE y el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, tiene como objetivo garantizar el derecho a la educación inclusiva del alumnado con discapacidad mediante una intervención integral dirigida a toda la comunidad educativa. Entre las actuaciones desarrolladas se encuentran la formación y capacitación del personal docente, el acompañamiento a los centros educativos, la elaboración de materiales basados en el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) y el apoyo a las familias, promoviendo redes de colaboración y espacios para compartir conocimientos y experiencias.

En lo que va de año, la propuesta ha llegado a 50 centros educativos y 30 entidades, además de formar a 325 docentes y sensibilizar a cerca de 1.400 alumnas y alumnos. También se ha prestado atención y asesoramiento en materia educativa a 34 familias. El proyecto de desarrolló hasta el momento en 29 ayuntamientos, entre ellos los de Ferrol y Fene.

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