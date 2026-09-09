A Malata se prepara para recordar el Mundobásket 40 años después

Selección de Cuba José Mauriz

A Malata vivirá este fin de semana un monográfico de baloncesto con la disputa de la Copa Galicia de categoría femenina y, además, con el acto conmemorativo organizado por Diario de Ferrol de los 40 años del Mundobásket, un acontecimiento extraordinario que durante seis días –del 5 al 10 de julio de 1986– convirtió a la ciudad naval en epicentro del torneo más prestigioso de este deporte.

Diario de Ferrol ha puesto el foco en esta efeméride, con un amplio despliegue que culminará este sábado con la cita en A Malata. El programa, en el que colaboran la Federación Galega de Baloncesto, el Concello de Ferrol y la Diputación de A Coruña, comenzará a las 10.00 horas con un primer partido de veteranas del básket de Ferrol y Galicia y finalizará tras el pitido del encuentro que arrancará a las 13.00 entre sus compañeros. Sobre el parqué del polideportivo que en breve se cerrará para su reforma el público que lo desee –la entrada es libre– podrá comprobar que “quien tuvo, retuvo”.

Pero, entremedias (12.00 horas), se celebrará un acto de especial significado: un coloquio sobre lo que aquella fase del Mundobásket que enfrentó a los combinados nacionales de la Unión Soviética, Cuba, Angola, Israel, Australia y Uruguay, supuso para la ciudad, para la promoción del deporte en la ciudad y la comarca y para la cantera.

El coloquio estará conducido por el periodista de la Radio Galega Raúl Villares, que charlará durante aproximadamente una hora con Chiqui Barros, Víctor Saavedra, Maso Blanco, Eduardo Álvarez, Manolo Aller y Miguel Loureiro, tras una breve introducción del concejal de Deportes y exjugador del OAR Ricardo Aldrey.

Los participantes podrán compartir anécdotas sobre lo vivido aquellos seis días y durante todo el proceso previo –único, pues fue la única fase organizada por un club y en una ciudad que no era capital de provincia– y, también, sus opiniones sobre la trascendencia que tuvo en su generación y también en la posterior. La entrada es libre.