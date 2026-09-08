Obramat se prepara para su apertura en A Gándara en otoño con la selección de 80 empleados

Estos días pasados se celebró la jornada de bienvenida

Obramat se prepara para su segunda apertura en la provincia de A Coruña con una jornada de bienvenida celebrada este lunes en sus nuevas instalaciones –el Parque Gándara, en Narón, donde anteriormente se localizaba la empresa Poligal– con la presencia de las 80 personas que conformarán la plantilla en el arranque del proyecto. La intención es que pueda empezar a operar a finales del otoño.

La selección del personal comenzó el pasado mes de abril. La mayor parte de los empleados son de nueva incorporación, aunque la empresa ha optado también por mover a trabajadores y trabajadoras de otros almacenes abiertos en España. La totalidad del personal tiene experiencia en el sector de la reforma y la construcción y, además, cada uno de ellos recibirá de media más de 40 horas de formación durante los tres primeros meses de implantación.

Fernando Martínez, director del nuevo almacén de Narón aseguró que la jornada de ayer supone “una gran satisfacción” por el hecho de “reunir a un grupo de profesionales con mucho talento que combina la experiencia de compañeros procedentes de otros almacenes con el conocimiento y la ilusión del talento local”. “Juntos”, añadió, “ofreceremos el mejor servicio a los profesionales de la construcción y la reforma de la comarca de Ferrolterra”, en la que el sector está experimentando un alto desarrollo, como prueban las cifras de empleo y de licencias de obra mayor y menor.

Por su parte, el responsable regional de Recursos Humanos de la zona norte, Álvaro Martín, señalaba que la apertura de Obramat en A Gándara refuerza la “apuesta por Galicia en un año en el que, además, celebramos el vigésimo aniversario de nuestra llegada a España”. “Estamos muy ilusionados”, subrayó, “por incorporar a nuevos compañeros a la familia naranja y acompañarlos desde el primer día para que puedan crecer y desarrollar todo su potencial”.

Obramat Narón es, además del segundo almacén en la provincia, el cuarto de Galicia, tras Santiago, Lugo y Ourense. A los 80 empleos directos que creará se suman, explica la compañía, otros indirectos “derivados de los servicios externalizados”.

Según avanza la firma, el nuevo centro ofrecerá al cliente más de 20.000 referencias estructuradas en nueve grandes secciones: materiales de construcción, madera, herramientas, ferretería, electricidad, sanitario, fontanería-calefacción, cerámica y pintura.