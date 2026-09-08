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Sociedad

La Xunta recuerda que aún se pueden pedir las ayudas para contratar a víctimas de violencia

Teima Down fue una de las organizaciones sin ánimo de lucro que se benefició de estas subvenciones el año pasado

Redacción Ferrol
08/09/2026 17:08
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Un instante de la reunión mantenida en las instalaciones de Teima Down
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La delegada territorial de la Xunta de Galicia en Ferrol, Martina Aneiros, visitó ayer las instalaciones de Teima Down en Ferrol, donde estuvo acompañada también del director xeral de Loita contra a Violencia de Xénero, Roberto Barba.

Los dos responsables recordaron que todavía sigue abierta la convocatoria para solicitar ayudas para el fomento de la contratación de mujeres que sufren violencia de género. Así, Aneiros indicó que “con estas achegas, o goberno galego busca contribuír a que as mulleres acaden unha maior autonomía a través da promoción da súa independencia económica, facilitando unha futura inserción laboral estable”.

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Los responsables visitaron las diferentes dependencias del centro asistencial
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La actual convocatoria, impulsada por la Consellería de Política Social e Igualdade y cofinanciada por la Unión Europea, cuenta con un crédito de 600.000 euros para las anualidades 2026-2027. La cuantía por cada mujer contratada a tiempo completo es la equivalente a sufragar durante el período de vigencia, de un mínimo de 6 y un máximo de 12 mensualidades.

Teima Down se benefició de este paquete de ayudas que le permitió contratar a dos técnicas de apoyo

Teima Down ha sido una de las entidades sin ánimo de lucro que resultaron beneficiadas por este programa en 2025, percibiendo una ayuda de 53.000 euros con los que se contrató a dos técnicas de apoyo.

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