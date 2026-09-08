La nueva imagen del edificio de Aduanas va asomando con la instalación de las ventanas

La rehabilitación del inmueble avanza Jorge Meis

Con el objetivo de finalizar la rehabilitación entre finales del presente año y comienzos del siguiente, la empresa Prace, adjudicataria de la reforma integral del edificio que en el pasado albergó el servicio de Aduanas, continúa avanzando en la ejecución de los trabajos con la instalación de los nuevos ventanales que ya se puede apreciar desde el exterior.

El organismo que preside José Antonio Álvarez Vidal adjudicó el proyecto en noviembre de 2024 por un importe de 1,3 millones para convertirlo en un centro de usos institucionales y culturales, una iniciativa que requiere la implicación del Concello, como avanzó el pasado mes de julio el máximo responsable del Puerto.

El inmueble, de cuatro plantas y 700 metros cuadrados de superficie, fue construido a comienzos de la década de los 40 y se rehabilitó en 1985. La intervención incluye un ascensor, elemento del que carecía en su uso anterior, que combinaba lo administrativo y lo residencial.