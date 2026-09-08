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Diario de Ferrol

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Ferrol

La incursión nocturna de jabalíes destroza las zonas ajardinadas

La noche del sábado más de una docena de animales recorrieron la urbe desde A Magdalena hasta Ferrol Vello

Redacción Ferrol
08/09/2026 05:00
jardines de san francisco
Una parte de los jardines levantados
Cedida
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La presencia de jabalíes en pequeños grupos y en piaras de mayor tamaño no es extraño desde hace años en la zona urbana de Ferrol –especialmente en barrios como Canido o zonas como A Malata– ni tampoco sus incursiones periódicas por otras áreas. Sin embargo, el pasado sábado fueron muchos ferrolanos los que avistaron grupos numerosos de estos animales en pleno barrio de A Magdalena y Ferrol Vello. Sus “hazañas” todavía pueden verse en las zonas ajardinadas de la ciudad, donde destrozaron grandes superficies, que ayer se afanaban a reparar los servicios municipales de jardinería.

En torno a las dos de la mañana del sábado llegaron hasta la plaza de Galicia, para “inaugurar” el nuevo espacio peatonal hasta doce ejemplares juntos, desde jabalíes de gran tamaño, medio y pequeños, que no dudaron, para sorpresa de las personas que se hallaban en la zona, en subir las escaleras del teatro Jofre, caminar por el soportal y bajar nuevamente por la zona remodelada.

Algunas de las personas que pudieron verlos y grabarlos, señalaban que quizás hubiesen bajado desde Canido, ya que con la celebración de las Meninas se quedaron sin su “zona de confort”.

El paseo nocturno de esta gran piara de jabalíes no se detuvo aquí y se dirigieron hacia las zonas ajardinadas, en las que se dispusieron a buscar alimento. Así, los jardines de San Francisco amanecieron totalmente levantados en la zona de césped y en diversos tramos.

jardines san francisco
El servicio de jardinería tuvo que allanar todo el terreno sin poder salvar el césped
Cedida

Los operarios de parques y jardines trabajaban este lunes por la mañana igualando el terrero, ya que el campo fue totalmente irrecuperable.

Los trabajadores señalaron que no es nada infrecuente hallarse con estas situaciones, tanto en San Francisco como en el parque Raíña Sofía o en las zonas verdes de la plaza de Amboage. Sin embargo, la de este fin de semana fue una incursión de un gran número de animales, por lo que se destrozó masivamente la zona, con el consiguiente trabajo extra.

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