La Diócesis celebra por primera vez una eucaristía de inicio de curso dirigida a la comunidad educativa

La eucaristía se oficiará el próximo jueves 17 de septiembre en San Julián Jorge Meis

La Delegación de Enseñanza de la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol convoca a toda la comunidad educativa —profesores, personal no docente y familias con hijos en edad escolar— a una eucaristía que se celebrará el jueves 17 de septiembre a las 19.00 horas en la concatedral de San Julián, en Ferrol. Se trata de la primera vez que la administración diocesana organiza una celebración de este carácter.

La eucaristía estará presidida por el obispo Fernando García Cadiñanos, quien ha dirigido una carta a todos los colegios concertados católicos y a los profesores de Religión, invitándoles a participar. “Necesitamos el don del espíritu, pidamos su sabiduría y entendimiento, para que él nos guíe por los caminos que tenemos que emprender juntos”, señala el prelado en su misiva, en la que anima a que esta iniciativa se extienda a todos los centros. “Quizás es bueno que lo hagamos todos juntos como diócesis”, afirmó.

Al término de la celebración eucarística tendrá lugar la ceremonia del envío de los profesores de Religión que han recibido ‘la missio’ para el presente curso, un acto con el que se reconoce su servicio eclesial y se subraya la importancia de su tarea en el contexto educativo actual, como informan.

Previamente, a las 17.30 horas, en los locales de la Delegación de Juventud (Rúa Magdalena, 153), el obispo presentará un encuentro formativo abierto a los docentes interesados sobre la encíclica Magnifica Humanitas, del papa León XIV, centrada en los desafíos educativos que plantea la inteligencia artificial hoy.