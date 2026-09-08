La ‘Álvaro de Bazán’ se embarca en un nuevo ejercicio internacional, el ‘Unitas 2026’, en aguas de Perú

Tras el 'Galapex' la dotación se embarca desde el día 10 en otro ejercicio en Perú Armada

La fragata F-101 ‘Álvaro de Bazán’ inicia nuevo cometido dentro de su despliegue por aguas próximas al continente americano. Así, tras culminar el ejercicio ‘Galapex’, se embarca ahora en nueva misión, con su participación en otro ejercicio multinacional como es el ‘Unitas 2026’. El propio capitán del buque, Álvaro Zaragoza Ruíz, informaba en un vídeo emitido por Defensa del inicio de esta operación, que se desarrollará en la mar y diferentes localizaciones de Perú desde mañana y hasta el próximo 24 de septiembre, un tiempo en el que la tripulación podrá “compartir experiencia naval” al tiempo que se “fortalecen lazos de cooperación con el país andino y las marinas aliadas”.

Durante el referido despliegue, el buque de la Armada con base en Ferrol se integrará con fuerzas de distintos países para desarrollar actividades de planeamiento, mando y control así como operaciones navales, de vigilancia y seguridad marítima.Un ejercicio que, de nuevo, permitirá reforzar el adiestramiento conjunto y la interoperabilidad, comprobando la capacidad de otras marinas para operar de forma coordinada.

Informan desde Defensa que la participación de España en otra edición de ‘Unitas’ “refleja el compromiso de la Armada con la cooperación y la seguridad marítima”.

Galapex

Desde su partida en mayo, la F-101 ha participado ya en variados cometidos, el último el ejercicio multinacional Galapex IV/ 2026, liderado por la Armada de Ecuador y que se ha llevado a cabo en aguas del archipiélago de las Islas Galápagos. En esta edición, la ‘Álvaro de Bazán’ se ha integrado en la Fuerza ‘Tridente Marítimo’ con el propósito de fortalecer la seguridad marítima, la cooperación internacional y proteger los recursos marinos en el Pacífico Oriental.

La F-101 partió de A Graña, en Ferrol, el pasado mes de mayo Armada

El ejercicio, de carácter anual desde 2022, ha reunido a unidades navales y aéreas de nueve países además de España, como Colombia, Ecuador, Estados Unidos y Perú, “proyectando a la comunidad internacional una imagen regional de unión, cooperación y presencia activa para la lucha contra la pesca ilegal no declarada y no reglamentada mediante el adiestramiento conjunto de las Marinas y servicios de Guardacostas participantes”, informan.

Durante el cometido, se han desarrollado diferentes escenarios de adiestramiento relacionados con el control, vigilancia y lucha contra las actividades ilícitas en la mar. Las intervenciones han sido coordinadas desde el Centro de Operaciones Marítimo basado en Ecuador, permitiendo integrar las capacidades de las distintas unidades y ejercer un control disuasorio en la región.

La ‘Álvaro de Bazán’ tuvo oportunidad de realizar operaciones de abordaje y registro a buques como el LH ‘Sirius’, que permitieron poner en práctica procedimientos e intercambiar conocimientos.

Asimismo, durante la escala del buque en Puerto Ayora (Islas Galápagos, Ecuador) la dotación pudo participar en diferentes propuestas orientadas a reforzar los vínculos entre participantes como la celebración de una parada naval, así como un concierto de confraternización.

Durante su escala en Galápagos, la dotación pudo compartir con otras marinas, disfrutar de un concierto y tomar parte en una parada naval

Formar parte de este ejercicio de la ‘Álvaro de Bazán’ en Galapex, “ha permitido a la Armada demostrar su capacidad para operar en escenarios alejados del territorio nacional y cooperar con países aliados y amigos en la defensa de intereses comunes” como la seguridad en la mar, la vigilancia de los espacios pesqueros y la protección de la vida marina, disuadiendo y neutralizando actividades ilícitas relacionadas con la pesca ilegal en el Pacífico oriental”, informan.