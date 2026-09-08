Fernando García Cadiñanos, un lustro al servicio de la Diócesis, su población y sus feligreses

El obispo, junto a un retrato con el Papa Francisco durante una visita al Vaticano posterior a su nombramiento E. Cortizas

El obispo de la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol, Fernando García Cadiñanos, acaba de cumplir un lustro al frente de la administración diocesana, “cinco años que se me han pasado volando”, señaló en su mensaje de aniversario, en el que tuvo palabras de agradecimiento “tanto a nivel personal como institucional, por vuestra acogida, disponibilidad y cercanía en todo momento, que me han ayudado a querer ser ‘un gallego de Burgos’, como me dijo monseñor Antonio Valín el día de mi ordenación episcopal cuando, en calidad de administrador diocesano, me daba la acogida en vuestro nombre”.

También pide perdón en esa misiva, que se puede consultar al completo en la página web diocesana, “por las veces que os haya podido ofender o escandalizar, o por las expectativas que haya podido defraudar”.

También ha vuelto la vista atrás para recordar procesos ya iniciados y que hay que seguir afianzando, resumiendo esa labor en cuatro palabras clave: sinodalidad, evangelización, futuro y reparación. El prelado ha tenido palabras de ánimo y agradecimiento para cuantos interactúan con él cada día, entre ellos los medios de comunicación, a quienes siempre agradece su cercanía y apoyo.