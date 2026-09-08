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Ferrol

El viernes 11 se sortean 48 viviendas de promoción pública en el barrio de O Bertón

Se encuentran en las parcelas 1 y 2 del nuevo barrio

Redacción Ferrol
08/09/2026 22:54
Bertón viviendas en construcción
O Bertón, viviendas en construcción
Daniel Alexandre
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La Xunta sorteará esta semana 48 viviendas en el concello de Ferrol y 50 en la ciudad de A Coruña. Se trata de viviendas de promoción pública, destinadas a alquiler accesible, de las que un 40% estarán destinadas a personas menores de 36 años de edad.

En el caso de Ferrol, el sorteo se llevará a cabo este viernes, día 11 de septiembre, a las diez de la mañana en el salón de actos de la delegación territorial de la Xunta, en la plaza de España. El sorteo se realizará ante notario entre las personas que se encuentran inscritas en el Rexistro de Demandantes de Vivenda para el concello de Ferrol como municipio preferente.

Una vez seleccionados los demandantes se publicará posteriormente un listado provisional de adjudicatarios –abriéndose así un plazo de diez días para reclamaciones–, al que seguirá la relación definitiva.

Se trata de un total de 48 viviendas que se distribuyen en dos edificios en construcción, en las parcelas 1 y 2 de este barrio de la ciudad, con 24 pisos cada uno de ellos.

Los requisitos para poder acceder a estos sorteos y ser beneficiarios son, entre otros, encontrarse inscritos en citado registro para el concello de Ferrol y residir o trabajar en el municipio

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