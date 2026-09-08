Denuncian la priorización de Asturias frente a Galicia en los planes de Renfe

Estación de tren Jorge Meis

La Plataforma pola Defensa do Ferrocarril Ferrol-Ribadeo ha puesto sobre la mesa lo que considera una priorización de las unidades diésel para la prestación de servicios de Renfe en Asturias frente a los de Galicia.

Apuntan que no solo se trata de unidades en circulación, sino que “podemos ver que cuando salen de talleres quedan o se envían a Asturias para cubrir los servicios”, cuando antes se iban repartiendo entre las líneas-núcleos las unidades reparadas, para al menos prestar los servicios prioritarios de cada trazado. Asegura la plataforma que solo cuando están cubiertos los servicios en Asturias se ven unidades liberadas para prestar servicio en Galicia.

Ante estos hechos, la plataforma urge la creación de la Gerencia de Cercanías/Cercanía de Galicia con los servicios ya existentes Ferrol-Ortigueira, con las necesarias unidades fijas asignadas, de modo que “dejemos de ser monedas de cambio dentro de los equilibrios e intereses de Renfe”.

Aseguran que hay ya en funcionamiento el servicio de cercanías y está justificada su creación, por lo que de añadirse los recorridos que están pendientes de estudio por el Gobierno del Estado, podrían integrarse a la gerencia ya creada.