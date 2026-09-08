Business Factory Energy busca ocho proyectos innovadores en renovables

Enrique Mallón, de Asime; Pablo Fernández, director del Inega; y Oriol Sarmiento, gerente de Cluergal, este martes en A Cabana Jorge Meis

La Business Factory Energy, la aceleradora impulsada por la Xunta a través del Inega y gestionada por Asime y Cluergal, ha abierto este martes la convocatoria para encontrar y financiar ocho proyectos innovadores que intenten dar respuesta a algunos de lo retos más acuciantes del sector energético a través de una colaboración entre startups, empresas tractoras y centros tecnológicos.

El lanzamiento de esta primera edición (habrá otras dos más, en 2027 y 2028) coincide con la presentación de la iniciativa que tuvo lugar en el CIS de A Cabana, donde la Business Factory Energy, "unha das primeiras de España e Europa", apuntó el secretario general de Asime, Enrique Mallón, tendrá su sede. En este centro, además, podrán instalarse los promotores y autores de las iniciativas para desarrollar sus ideas, recibir tutorización y formación y realizar pruebas de concepto en escenarios reales.

La Business Factory Energy cuenta con 600.000 euros de financiación del Igape. En esta primera convocatoria, cada proyecto seleccionado recibirá 25.000 euros a fondo perdido y, posteriormente, Xesgalicia complementará este apoyo financiero mediante su participación en el capital de las empresas o a través de préstamos participativos con opción de capitalización.

Retos

El director de Planificación Enerxética e Minas, Pablo Fernández, puso de relieve la naturaleza "profundamente enerxética" de Galicia a lo largo de su historia reciente y la importancia de que la comunidad autónoma se consolide como "referencia" en el sector, "unindo a experiencia da nosa industria tradicional coa axilidade mental e dixital das novas startups". "Queremos impulsar proxectos innovadores no eido enerxético e consolidar un ecosistema empresarial cada vez máis competitivo", apuntó.

En esa línea, Fernández subrayó que la transición energética en marcha es "obrigada para garantir a supervivencia económica da industria" y, para ello, es fundamental "que esas solucións se creen en Galicia", como las que busca la aceleradora del CIS. "Nace para ser ponte segura entre o talento dos nosos emprendedores e emprendedoras e a realidade esixente do mercado global".

Las partes (Xunta, Asime y Cluergal) coincidieron en que la implicación de la universidad va a ser determinante porque proporcionará conocimiento y colaboración para que el nuevo ecosistema de startups tenga éxito. El director del Campus Industrial, Marcos Míguez, explicó las líneas de trabajo en el ámbito de la investigación que está desarrollando la institución académica, principalmente en renovables, campo en el que "Galicia y España son líderes: eólica, solar fotovoltaica e incluso hidrógeno verde", para avanzar en la "electrificación de la economía, tanto en movilidad como en la industria y la edificación". "La transición energética", aseguró, "es una gran oportunidad desde el punto de vista industrial, tecnológico y laboral" en la que el personal investigador del Campus trabaja con el objetivo de responder a esos grandes retos, entre los que se encuentra la mejora de la eficiencia o el almacenamiento. "Queremos ofrecer a las empresas, startups y spinoffs una investigación puntera en renovables a través de una colaboración que es muy flexible", finalizó.

Por su parte, Enrique Mallón, secretario general de Asime, destacó que con iniciativas como la aceleradora de la Xunta "puede convertirse en un agente todavía más estratégico a nivel internacional, si somos capaces de aprovechar las capacidades y los recursos naturales de los que disponemos". Además, agradeció la implicación de las empresas tractoras, entre las que se encuentran Navantia, Reganosa o Intaf, con sello local, pero también Instra, Genesal Energy, Naturgy, Iberdrola y SGS, responsables de la definición de los siete retos más importantes.

Oriol Sarmiento, del Clúster de Enerxías Renovables de Galicia, calificó la puesta en marcha de la aceleradora como una "oportunidad para el ecosistema energético" y ofreció los detalles de esta primera convocatoria, como el plazo de presentación, que estará abierto hasta el 8 de octubre a las 14.00 horas, y la dinámica que tendrá la Business Factory Energy a partir de ahora, con una segunda edición que se lanzará a comienzos de año, con lo que su desarrollo se solapará con la primera.