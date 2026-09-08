Ángel Otero, el ferrolano que lleva más de siete años alcanzando cumbres en Escocia

Tras cubrir los 282 'numros' Otero no dejará su pasión de lado Cedida

Ángel Otero es un ferrolano afincado en Escocia cuya afición por la naturaleza le ha llevado a colarse en la prestigiosa lista de los ‘munros’ –montañas de más de 3.000 metros– de Escocia, donde existe una larga tradición montañera de recorrer estas cumbres.

Cree que su afición por el entorno natural le viene de niño, cuando con siete u ocho años disfrutaba jugando al aire libre en Covas, en casa de sus abuelos.

Su pasión por el montañismo llegó ya de adulto, hace unos años, cuando un amigo le habló sobre la existencia de esas montañas denominadas ‘munros’. “Antes de iniciarme realicé alguna fiona –montañas de menos de 2.500 pies–, me gustó mucho y poco a poco fui descubriendo que la montaña y la naturaleza eran algo que realmente disfrutaba”, rememora. En mayo de 2019, de mano de ese mismo amigo, realiza sus tres primeros ‘munros’. “Unas semanas después decidí seguir con aquello... el primer año conseguí hacer alrededor de 38, la mayoría de ellos en el Parque Nacional de los Trossachs, en el oeste de Escocia”, apunta.

Explica este amante de la montaña que el primer año no realizaba ascensos en invierno. “Todavía estaba empezando y no tenía mucho dinero para comprar el material necesario como crampones, ropa y botas adecuadas, así que esperaba al verano”.

La llegada de la pandemia le obligó a parar durante meses, pero en ese tiempo descubrió que el Scottish Mountaineering Club mantiene un registro de personas que completan las 282 montañas. “Al mirar el listado descubrí que había gente de muchos paíes: Estados Unidos, Canadá, Suiza, Francia, Alemania y hasta Australia o Japón, entre otros, pero ningún español –a día de hoy ya hay otro de Canarias–, por eso escribí al club y me confirmaron que no había españoles registrados”. Aquello se convirtió en una “motivación adicional” y terminar los 282 ‘munros’ “adquirió un significado diferente para mí”, asevera.

Que no hubiera españoles en el listado de del Scottish Mountaineering Club consituyó una motivación adicional Ángel Otero, montañero

En el verano de 2020 retomó las salidas con otro colega que, como él, se fue enganchando a la montaña y durante 2021 realizaron numerosas cimas juntos. “Al final de aquel año logré el objetivo que me había marcado de realizar 100 ‘munros’. En ese momento, siendo invierno, decidieron hacer la primera ruta en invierno. “Nuestra experiencia primigenia fue el Tyndrum. No había demasiada nieve pero sí muchísima agua y el día se nos hizo muy largo”, rememora.

Ángel Otero con uno de sus colegas en uno de los ascensos realizados, sujetos con cuerdas y arneses Cedida

Tras aquello, su vida también se fue transformando. “Conseguí un trabajo mejor y ya podía invertir en mi material, pero la montaña no solo cambió mi equipamiento, cambió mi forma de pensar, mis hábitos, mi alimentación y mi manera de afrontar las cosas”, explica.

La montaña cambió mi forma de pensar, mis hábitos, mi alimentación y hasta la manera de afrontar las cosas A. Otero

A partir de 2020 Otero empezó a completar ‘munros’ durante los fines de semana, “algunas rutas empezaron a ser verdaderas jornadas de supervivencia”, rememora. Así, fue sumando hitos como el South Glen Shiel, ruta de siete ‘munros’ que se hace en dos días y la cubrieron en una jornada; el Ring of Steall, en la cordillera de los Mamores, o el Cairn Toul-Braeriach Traverse, una de las zonas más remotas de los Cairngorms. En 2024 hizo frente a uno de los mayores retos: la isla de Skye y los Cuillin, los ‘munros’ que se consideran los más difíciles de la lista.

Rememora este montañero ferrolano que a partir de 2025 empezó a hacer más incursiones hacia el norte. “Me levantaba a las cuatro de la mañana y no regresaba hasta pasada la medianoche”. En algún caso recorrió cumbres remotas en las que no había ni carreteras para llegar. Vivió momentos complicados en esa época, como un desprendimiento que afectó a otro montañero, que le hizo ser más consciente de lo rápidamente que pueden cambiar las condiciones. Una de esas cumbres remotas, Luinne Bheinn, sumó la 281. “Ya solo me quedaba una, hice una videollamada a mi madre en Ferrol y días después me fui a visitarla. A mi regreso, el 15 de agosto, y acompañado por dos amigos, hice la cima del Carn Mor Dearg, alcanzó los 282 ‘munros’ totales”.

El montañero ferrolano en una de las cumbres de más de 3.000 metros de Escocia Cedida

Una aventura que empezó por casualidad se ha convertido en una forma de vida de este ferrolano, que por ahora no pretende parar.