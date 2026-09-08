Amy Whinehouse Band o Zucchero, algunos de los artistas que comparten cartel con el ferrolano Andrés Suárez

El ferrolano, este año, en el auditorio municipal de su ciudad Jorge Meis

El cantautor ferrolano Andrés Suárez ofrecerá uno de los seis conciertos que propone la tercera edición de A Coruña Live Xperience, el ciclo que organiza Cávea Producciones y Terra Music en el Palacio de la Ópera de A Coruña. Este artista local se integra en un ambicioso cartel con reconocidos artistas de distintas procedencias, como la catalana Silvia Pérez Cruz, que este año se llevó su segundo Goya, en esta ocasión a medias con Alba Flores, a Mejor Canción Original, e inaugurará la programación el día 1 de octubre.

La actuación de Andrés Suárez, que se hará esperar hasta el 27 de noviembre, servirá para presentar su último trabajo discográfico, ‘Lúa’, un álbum que ya dio a conocer en su ciudad el pasado mes de mayo, posicionando al Auditorio de Ferrol entre los cinco primeros escenarios.

En A Coruña Live Xperience intervendrá antes de la sevillana Marta Santos, artista emergente que incluye este concierto en su gira ‘Aquí no sobra nadie’, pero después de otros proyectos de reconocido prestigio como Zucchero, que precisamente celebrará los 25 años de uno de sus temas más icónicos, ‘Baila’. Asimismo, al italiano le seguirá Amy Whinehouse Band, la banda original de la “inmortal” voz británica, que conmemora el 20 aniversario del álbum ‘Back to Black’, y Kiko Veneno, que presentará el disco que justamente saldrá a la venta una semana antes de su concierto en la ciudad herculina.