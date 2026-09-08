Adiós a una nueva parte de la muralla del Arsenal ferrolano, de Enfermería a Puerto Chico

Derribo de la muralla, en una nueva fase de A'Abrir Ferrol al mar' Jorge Meis

Las obras de derribo de la muralla del Arsenal en la calle Irmandiños han dado un paso más, una vez que se ha concluido ya el tramo entre la puerta del Dique y la puerta de Enfermería, que luce diáfana, con una verja ornamental que permite ver el interior del recinto militar y monumentos como el Dique de La Campana

En la tarde de este martes las excavadoras comenzaron a echar abajo parte del muro en las proximidades de la garita que delimita la muralla frontal, antes de entrar en la zona del foso y proximidades de la puerta del Parque, donde, además, ya luce restaurada la Fuente de la Fama.

El derribo de esta parte del muro no será total dejando únicamente una base para la instalación del enrejado, sino que la muralla tendrá una altura superior en la zona más próxima a la garita y el foso, en la intersección de Irmandiños con Rastro y la Cuesta de Mella, donde se contemple que llegue a los 2,70 metros —con la verja completará la altura de 3,10 igualándola a la existente—. El derribo, sin embargo, irá mermando hasta las proximidades de la puerta de Enfermería, que funciona como único acceso de vehículos al recinto militar.

En el extremo más próximo a la puerta del Parque la mayor altura se debe a que se corresponde con el tramo de muralla original, que data del siglo XVIII.

En ambos extremos se conservan las garitas que quedarán como elementos destacados a ambos lados del enrejado.

Rehabilitación

El inicio del derribo de una nueva parte de la muralla de Irmandiños –ya se está ejecutando, asimismo, la zona de Esteiro– coincide, además, con la finalización de la rehabilitación de la Fuente de la Fama, en la entrada del Parque al Arsenal.

La intervención ha sido realizada por las conservadoras-restauradoras de Bienes Culturales Clotilde Lemoine y Francisco González Manso y los trabajos se han orientado a la recuperación material de la escultura y a la preservación de sus valores históricos, estéticos y simbólicos.

Detalle de la Fuente de la Fama Cedida

Como explicó la concejala de Urbanismo, Blanca García, la intervención tenía como finalidad principal “frear o proceso de deterioro que afectaba ao monumento, mellorar a súa estabilidade estrutural e recuperar a súa aparencia, traballos cos que se conseguiu poñer novamente en valor os elementos que conforman esta singular peza patrimonial”.

Elementos

La pieza ahora restaurada tiene su origen en el programa monumental desarrollado por el ingeniero naval Julián Sánchez-Bort y está elaborada en granito del país, piedra calcaria y bronce. Presenta un estilo barroco tardío de transición hacia el neoclasicismo. Con la intervención ahora ejecutada se impide el deterioro de la pieza al actuar sobre los principales factores de este. Así, se ha incluido la limpieza de la suciedad superficial acumulada, con el fin de que se aprecien los diferentes materiales y elementos ornamentales.

Entre estos, cabe destacar la pequeña fuente en una de sus caras, con la cabeza de un león en relieve, con la boca entreabierta de las que saldría un cilindro por el que en su día emanaba agua. En la cara noroeste se encuentra el escudo del reino de Galicia; en la sureste, el blasón de España; y en la nordeste, el escudo de Ferrol.

La cúspide es la conocida figura alegórica de la Fama, en bronce sobre esfera granítica.

El monumento fue concebido como fuente ornamental y conmemorativa, formando parte de un programa estético que unía arquitectura hidráulica, escultura alegórica y heráldica estatal.