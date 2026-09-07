Ramón Montero | “El mayor reto del proyecto es cambiar la mentalidad de la ciudad”

Ramón Montero en su despacho de arquitectura de la calle Real Jorge Meis

Ramón Montero, uno de los titulares del despacho Montero Parapar Arquitectos –calle Real, 201–, está, a día de hoy, en el epicentro de uno de los proyectos más importantes de las últimas décadas para la ciudad, ‘Abrir Ferrol ao Mar’. Así, con motivo de la inminente licitación de su tercera y última fase, Diario de Ferrol aborda con este profesional los retos y la evolución de la intervención.

¿Qué se siente al trabajar en un proyecto que cambiará para siempre la imagen de Ferrol?

Pues ilusión, pero a la vez es complicado, porque hablamos de una obra muy delicada y controvertida y creo que las opiniones están muy divididas dentro de la ciudad. Hay el que es acérrimo defensor de la muralla y hay el que ve con ilusión la actuación que se está haciendo. Es una intervención que era difícil de entender pero que una vez hemos ido viendo el proceso, se ha aceptado que esa solución realmente cambia la fachada de la ciudad. Pero sobre todo es ilusionante y en mi caso con especial cariño, porque trabajé durante muchos años con Alfredo Alcalá, que era uno de los grandes defensores de tirar la muralla. Y durante todos esos años fue una de las cosas que poco a poco me fue inculcando. Y también digo que yo era más osado en ese aspecto. Para mí, el uso del interior del Arsenal y de determinadas zonas, como podría ser el Puerto Chico, debería ser posible para la ciudadanía.

¿Ha tenido esa misma ilusión con algún otro proyecto que deje tal impronta en la ciudad?

Yo para estas cosas soy bastante modesto e intento pasar desapercibido. Mi intención no es la de dejar una impronta, sino, siempre que se pueda, poquito a poquito, ir ayudando a mejorar la ciudad. Por ejemplo, ahora mismo estamos también con la Ciudad del Deporte, que renovará la imagen que tenemos de A Malata. Pero diría que la obra a la que más cariño tengo y que más desapercibida ha pasado, es la de la Torre de la Batería Baja del XIX del Castillo de San Felipe, que es esa pequeña piecita que quedó ahí al final de elemento expositivo. Es del proyecto menos reconocido pero que con más cariño hemos tratado dentro del estudio.

Comentó en otra ocasión que el desmontaje de la cubierta de A Malata fue lento por conllevar un proceso de aprendizaje. ¿Se ha dado aquí el mismo caso?

En todas las obras aprendes y cuando te enfrentas con una carga patrimonial, lo tienes que hacer con muchísima delicadeza. Realmente teníamos bastante claro cómo se tenía que ejecutar, pero había determinadas cosas que implicaban ese aprendizaje, como los anclajes de la nueva valla o cómo se tienen que hacer determinados detalles. Creo que nos estamos limitando a esa imagen de tirar la muralla, cuando realmente estamos hablando de dar continuidad a todo un paseo marítimo que toca la mayor parte de los elementos de la candidatura a Patrimonio a la Humanidad. Tocamos desde el puerto a la Cortina, la Sala de Armas, la Puerta del Dique, la Fuente de la Fama, vamos a pasar por el Cantón, por las Angustias, que son elementos catalogados... Y todo esto en un tramo por el que circula el Camino Inglés. Es muy complicado, pero lo estamos haciendo con el mayor de los mimos. Pero sí, es un proceso, y de hecho empezamos cortando la muralla con un hilo hasta que luego hemos visto que podíamos hacerlo de una manera un poquito más efectiva. Hemos ido con cuidado y viendo si podíamos ir mejorando ese proceso y dándole mayor agilidad.

¿Cuál diría que es el mayor reto de este proyecto?

Hombre, aunque suene a broma, hacerlo bien. Sin embargo, creo que el mayor reto no es tanto de la obra, sino del cambio de mentalidad en la ciudad, de esas primeras concepciones de que lo único que vamos a ver son edificios. La sensación espacial que tienes ahora mismo en Irmandiños, esa amplitud que has ganado. Es decir, tengo edificios, pero también unas visiones que pueden ser perpendiculares o diagonales, en las cuales ya veo la lámina del agua, la dársena... Además, el mar no es solamente el mar, es todo lo que va ligado a él. Y en este caso, son esas estaciones de la Armada, alrededor de las que Ferrol ha crecido. Ahora podremos disfrutar de ellas, de esos edificios, que también tienen su interés patrimonial, o del Dique de la Campana, que es una obra espectacular, única en el mundo. Todo eso para mí es lo importante, el poder disfrutar de algo que antes nos estaba “vetado”.

¿Qué destacaría como vecino y como arquitecto?

Creo que volvemos un poco a lo mismo, esa imagen renovada de la ciudad y la puesta en valor de un patrimonio olvidado que podían disfrutar las miles de personas que trabajan dentro del Arsenal, pero que el resto, salvo en días muy puntuales, no. Pero ahora mismo todos lo pueden ver y yo me quedo con eso. Además, se está siendo muy respetuoso. Hemos rebajado la ampliación que se había hecho en el XIX hasta la traza original del XVIII. Y no solamente en Irmantiños, sino también en la que se mete hacia el interior, donde estaba el antiguo edificio de bomberos, con su curva que envuelve el Puerto Chico. Esto nos va a permitir entender mucho mejor cómo era originalmente la ciudad, además de recuperar un espacio que, en cierto modo, se robó en su momento, que era que todo el Cantón, la Alameda, que era la primera de Galicia y que discurría desde la que es la actual Puerta de enfermería hasta la del Dique.

¿Está preparado el proyecto para contar en un futuro con fases u obras adicionales?

En este momento las que están planteadas son tres, de las cuales dos ya están iniciadas y queda la tercera, la de Caranza, con la nueva playa, aparcamientos que se ligan a la zona del Auditorio y la continuidad y mejora del paseo marítimo. Con eso ya conseguimos crear un paseo que nos permite articular toda nuestra costa, desde A Graña, sobre todo por la nueva pasarela del puente del ferrocarril, hasta Caranza. Y si se puede, en el futuro, entiendo que intentaremos seguir prolongando ese paseo por toda la costa, aun con las complicaciones que tenemos, obviamente, de que seguimos encontrándonos con zonas militares que nos van frenando en ese sentido. Por donde iría yo es por conseguir meter la patita todavía un poquito más. Seguiré siendo un gran defensor de que ese Puerto Chico puede ser una playa urbana maravillosa o un lugar en el que se puedan realizar deportes de agua en una lámina perfectamente controlada. Nunca hablaré de desplazar a la Armada, pero sí de un uso combinado, siempre que se pueda, de determinadas instalaciones. Al final están controlando, entre la Armada y Navantia, somos una ciudad que está muy limitada en su acceso al mar, así que posibilitar ese acceso, aunque sea puntual, me parece que es fundamental en ese proceso de seguir abriendo Ferrol al mar.