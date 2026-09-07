Los universitarios de Ferrol inauguraron el curso que empieza el miércoles para el resto

Alumnado universitario en esta primera jornada de clases, en el Campus Industrial de Ferrol Jorge Meis

En el Campus Industrial de Ferrol empezaron este mismo lunes 7 las clases de este nuevo período 2026/27, tal como marca el calendario académico aprobado por el Consello de Goberno para toda la Universidade da Coruña (UDC), mientras que el curso escolar a nivel de Galicia comenzará el miércoles 9.

Esta semana empezarán a llenarse las aulas de todas las etapas educativas, salvo excepciones en Enseñanzas de Régimen Especial, que como ya ocurrió el curso pasado se flexibiliza el inicio, como máximo, hasta el 16 de septiembre.