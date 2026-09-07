Los hermanos de Café Quijano detendrán su gira en el Auditorio de Ferrol

Hace tres años, el grupo presentó ‘Manhattan’ en el mismo escenario Cedida

Uno de los conciertos que tendrán lugar en la ciudad el próximo año se aprobó este mismo lunes 7 en la Xunta de Goberno Local. Se trata de la actuación que ofrecerá Café Quijano el sábado 17 de abril en el Auditorio de Ferrol, un grupo mítico que continúa en este momento con una intensa actividad por los escenarios, recorriéndolos con su gira ‘Miami 1990’, en la que combinan la presentación de sus últimos lanzamientos con los éxitos que los siguen definiendo.

Recién anunciada la programación cultural del último cuatrimestre, ya se está trabajando en la agenda que inaugurará 2027 y desde el Concello de Ferrol anuncian esta primera confirmación a cargo de los hermanos leoneses Manuel, Óscar y Raúl Quijano.

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La formación cuenta con una trayectoria de cerca de tres décadas, en las que ha ido cosechando distintos reconocimientos tanto a nivel estatal como en el extranjero. De hecho, este fue el primer grupo español nominado a los Grammy estadounidenses, además de en múltiples ocasiones en los Latin Grammy.

Así, Café Quijano se consolidó como una de las formaciones más populares del panorama, donde irrumpió en 1997 con una singular fusión de pop latino, rock y ritmos hispanoamericanos, con predilección por el bolero, que continúa dando lugar a una presencia destacada en los principales festivales.

De ruta

La gira ‘Miami 1990’ empezó en 2025 al salir el disco homónimo y continúa acumulando letreros de ‘sold out’ en buena parte de las fechas.