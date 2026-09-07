La Asociación de Persoas Xordas entrega al Ledicia libros adquiridos en lengua de signos

Entrega del material por parte de la AXF al CEIP Ledicia Cedida

La Asociación de Persoas Xordas de Ferrolterra –AXF– visitó el colegio Ledicia de Ferrol para hacer entrega de ejemplares del cuento infantil ‘Azul es peregrino’ y del ‘Alfabeto solidario en lengua de signos’, que han sido adquiridos por el centro.

Con esta iniciativa, la AXF continúa acercando a los más pequeños materiales que combinan educación, inclusión y sensibilización, favoreciendo el conocimiento de la lengua de signos y, en el caso de ‘Azul es peregrino’, poniendo también en valor el Camino Inglés y el patrimonio de Ferrol.

Desde la asociación agradecen al CEIP Ledicia, situado en el barrio de Caranza, su colaboración y animan a otros centros educativos interesados a adquirir estos materiales y a conocer las iniciativas de la AXF.

El cuento, que acaba de presentar su segunda edición tras la buena acogida de la primera, narra las aventuras de Azul a lo largo del Camino Inglés entre Ferrol y Santiago de Compostela. A través de una historia infantil y cercana, transmite valores como la amistad, el compañerismo y el respeto.

Por su parte, el ‘Alfabeto solidario en lengua de signos’, ilustrado con animales, permite aprender de forma sencilla el alfabeto dactilológico y está dirigido tanto a niños y niñas como a familias, centros educativos y cualquier persona interesada en acercarse a la lengua de signos.

Ambos materiales tienen un carácter solidario, ya que la recaudación por la compra de ambos está destinada a apoyar los proyectos de sensibilización, inclusión y apoyo a las personas sordas y sus familias que desarrolla la entidad.